FC Bergalingen mit einer erfolgreichen Englischen Woche

In der Fußball-Kreisliga A Ost gewinnt der FC Bergalingen mit viel Geduld gegen die SG Geißlingen-Grießen ein. Der FC 08 Bad Säckingen hält sich dank seines Auswärtssiegs von der Abstiegszone fern.

Matthias Hertweck, der Trainer des FC Bergalingen, durfte sich über eine erfolgreiche Woche freuen: Am Mittwoch hatte seine Mannschaft im Verfolgerduell beim SV Rheintal mit 4:1 geglänzt, am Sonntag legte sie einen 4:2-Heimsieg über Geißlingen-Grießen nach.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart und gingen bereits in der zweiten Minute in Führung. Jonas Matzner verwertete den Abpraller nach einem Freistoß. Da David Rizani unmittelbar darauf das 2:0 verpasste, konnten die Gäste rasch egalisieren (5.). Bergalingen blieb tonangebend und hatte in der 25. Minute die nächste Großchance durch einen Elfmeter, aber Niklas Exposito scheiterte vom Punkt. Zehn Minuten später erzielte Florian Eckert dann doch das 2:1.