FC Bergalingen kommt dank Torwart Simon Vogt zum Auswärtssieg

In der Fußball-Kreisliga A Ost unterliegt der FC 08 Bad Säckingen bei der Spvgg. Andelsbach und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Der SV 08 Laufenburg II feiert den dritten Sieg in Folge.

Der Verbandsliga-Unterbau des SV 08 Laufenburg hat seine hervorragende Frühform bestätigt und landete den dritten Dreier hintereinander. Die Mannschaft von Fabio Ferrari triumphierte über den VfB Waldshut mit 8:0. Salvatore Lombardo und Bujar Halili steuerten jeweils zwei Tore zum Kantersieg bei. Bereits zur Pause war mit dem 5:0 die Entscheidung gefallen. Die personell arg gebeutelten Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt bereits dreimal gewechselt. Mit diesem Erfolg setzten sich die Nullachter auf den zweiten Tabellenplatz.

Der FC Bergalingen kehrte mit einem 2:0-Erfolg im Gepäck aus Unteralpfen zurück. Trainer Matthias Hertweck behielt indes seinen selbstkritischen Blick: „Das Spiel ist kurios gelaufen. Wir hätten zur Pause eigentlich hinten liegen müssen. Es ist einzig unserem Torwart Simon Vogt zu verdanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Er hat einige starke Paraden gezeigt. Das gab den Ausschlag für die drei Punkte.“