FC Bergalingen beweist im Aufsteigerduell seine Nehmerqualitäten

In der Kreisliga A Ost behielt Spitzenreiter Höchenschwand-Häusern seine weiße Weste und fuhr mit dem 5:0 in Nöggenschwiel den achten Sieg im achten Spiel ein. Der FC Wallbach blieb dank des 4:2-Erfolgs in Geißlingen erster Verfolger. Bad Säckingen rutschte durch das 1:2 gegen Wutöschingen auf Rang 13.

Der FC Bergalingen musste im Aufsteigerduell gegen Tiengen II seine Nehmerqualitäten unter Beweis stellen. Denn schon nach zehn Minuten lag die Mannschaft von Matthias Hertweck mit 0:2 zurück. „Das war die schlechteste erste Halbzeit, seit ich im Amt bin“, sagte der Coach und sprach von einem mutlosen Auftritt. Es fiel kaum ins Gewicht, dass nach einem Foul an Jonas Matzner der Elfmeterpfiff ausgeblieben war (35.). Immerhin war Niklas Exposito Gallardo noch vor der Pause der Anschlusstreffer geglückt.

„Ich musste in der Kabine etwas lauter werden, weil mir der Auftritt gar nicht gefallen hat“, erklärte Hertweck. Unterstützung erhielt er von Kapitän Michael Albiez, der seinen Worten auch die entsprechenden Taten in Form von zwei Treffern folgen ließ. „Da ging ein Ruck durch die Mannschaft“, so Hertweck. In der Nachspielzeit traf Marvin Sandmann zum 4:2-Endstand.

Murg erzielt nach der Pause sechs Treffer

Den höchsten Sieg des Spieltages feierte der SV Blau-Weiß Murg mit dem 8:2-Triumph gegen den SV Rheintal. Zur Halbzeit stand es noch 2:2. „Rheintal hatte den besseren Start und ging schon nach vier Minuten in Führung, aber wir haben rasch das 1:1 erzielt“, berichtete Spielertrainer Alija Kapidzija. Das Tor beflügelte die Heimelf, die zwei Minuten darauf mit 2:1 in Führung ging. Der Höhenflug hielt jedoch nicht durchgehend an, und so konnte Rheintal kurz vor der Pause nicht nur per Handelfmeter egalisieren, sondern hatte durch Marius Hass sogar die Führung auf dem Fuß. „Wir hatten Riesenglück, dass es zur Pause nicht 2:3 stand“, räumte Kapidzija ein.

„Aber die Leistung in der zweiten Halbzeit war so, wie wir es uns vorstellen.“ Herausragender Spieler war Francesco Lo Presti, der vier Treffer zum Erfolg beisteuerte. „Mit einem Schmunzeln: Das kann er jedes Spiel machen“, lautete Kapidzijas Tipp. Zumal nun Tabellenführer Höchenschwand-Häusern wartet. „Da können wir mit breiter Brust hinfahren“, zeigte sich der Coach überzeugt.