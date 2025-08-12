FC Bellamont startet mit drei Frauenteams in neue Saison

Der FC Bellamont blickt auf eine solide Spielzeit zurück – und schreibt Vereinsgeschichte: Erstmals gehen drei aktive Damenmannschaften in den Spielbetrieb. Teammanagerin Sofia Mezger über Ziele, Transfers und Erwartungen.

„Sehr solide, aber Luft nach oben“ – so fasst Teammanagerin Sofia Mezger die Saison 2024/2025 des FC Bellamont in der Frauen-Landesliga und den beiden Bezirksligen zusammen. Zufrieden, aber nicht am Limit, lautet die Zwischenbilanz, auf der die Planungen für die kommende Spielzeit aufbauen.

Für die Saison 2025/2026 steht beim FC Bellamont ein besonderes Highlight an: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden drei aktive Damenmannschaften gemeldet. Auch die Zielsetzungen sind klar formuliert. Für die erste Damenmannschaft, die in der Landesliga spielt, gibt Mezger die Top-4-Platzierung als Maßgabe aus. Die zweite und dritte Mannschaft – Letztere tritt als U19-Team in der Bezirksliga an – hat ein gemeinsames Ziel: den Bezirkspokalsieg.

Auf die Frage nach den Meisterschaftsfavoriten in der Liga bleibt Mezger zurückhaltend. „Schwer zu sagen“, lautet ihr knapper Kommentar. Eine eindeutige Prognose will sie nicht abgeben – auch, um den Fokus auf das eigene Abschneiden zu legen.

Gezielter Transfer für neue Impulse

Personell hat sich der Kader punktuell verstärkt. Vom SV Alberweiler wechselt Anna Martin zum FC Bellamont. Weitere Ab- oder Zugänge gibt es aktuell nicht zu vermelden.