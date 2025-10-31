FC Bayern wollte wohl das Grünwalder Stadion kaufen – 1860-Präsident Mang reagiert

Wollte der FC Bayern München das Grünwalder Stadion kaufen? Zum Gedankenspiel äußerte sich jetzt 1860-Präsident Mang und sprach Klartext.

München – Untermieter beim FC Bayern – für viele Fans des TSV 1860 waren die letzten Arena-Jahre eine maximale Demütigung. Erst mit der Rückkehr ins Grünwalder Stadion hat der Verein seinen Stolz wiedergefunden. Auf eine Rückkehr-Option wurde 2017 verzichtet – beide Vereine wollten einen klaren Schlussstrich.

Ausgerechnet vom seriösen „kicker“ wurden nun alte Wunden aufgerissen. In einem Nebensatz zu den Stadionplänen des FC Bayern schrieb das Fachblatt, der Rekordmeister habe darüber nachgedacht, das Grünwalder Stadion zu kaufen – als Spielort für seine erfolgreiche Frauensparte. Letztlich fiel die Wahl auf den Hachinger Sportpark, doch allein das „Gedankenspiel“ (kicker), sich das Wohnzimmer der Löwen unter den Nagel zu reißen, könnte in tiefblauen Kreisen als Provokation empfunden werden.

Mang zu den Gesprächen mit der Stadt München bezüglich des Grünwalder Stadions.

Der FC Bayern reagierte mit Schulterzucken auf die Meldung. Beim TSV 1860 zeigte sich Gernot Mang auf tz-Nachfrage höchst verwundert. „Das höre ich zum ersten Mal“, sagte der 1860-Präsident: „So etwas würden wir Löwen kein zweites Mal mitmachen. Ich glaube aber auch nicht, dass die Stadt das zulassen würde. Das ist das Stadion der Löwen – fertig. Bei unseren letzten Gesprächen ist es auch immer darum gegangen, gemeinsam eine Lösung für 1860 zu finden.“

Zum aktuellen Stand bezüglich des Ausbaus sagt Mang: „Noch läuft die rechtliche Prüfung.“ Ist die abgeschlossen, soll – wie angekündigt – eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden „Ziel ist, dass wir das dieses Jahr noch auf den Weg bringen.“