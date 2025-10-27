FC Bayern will Haching–Stadion für die Frauen kaufen

Der FC Bayern München plant den Kauf des Sportparks in Unterhaching. Noch sind allerdings einige Fragen zu klären.
München – Der FC Bayern und die Allianz Arena – das passt. Seit 2005 spielt der deutsche Rekordmeister im Münchner Norden und füllt sich dort pudelwohl. Dennoch planen die Münchner nun noch ein Stadion zu kaufen: den Sportpark in Unterhaching. Neben der Allianz Arena und dem Bayern-Campus wäre es das dritte Stadion für den FC Bayern!
Der Campus, an dem die Nachwuchsmannschaften der Münchner und auch die Frauen spielen, ist für letztere nämlich einfach zu klein. 2500 Zuschauer passen dort rein. Für den amtierenden Double-Sieger zu wenig. Bei großen Spielen wie im November gegen den FC Arsenal weichen die Damen um Giulia Gwinn deswegen auf die Allianz Arena aus.
Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern aber an einer langfristigen Lösung: dem Sportpark in Unterhaching. Die Bild berichtete zuerst darüber, und schreibt, dass der deutsche Rekordmeister „kurz davor“ ist, den Sportpark zu kaufen. Nach Informationen von Absolut Fussball, dem Fußballportal von Home of Sports, ist es aber noch nicht ganz so weit!
Klar ist: Die Bayern wollen das Stadion und sind diesbezüglich mit der Gemeinde Unterhaching im Austausch. In erster Linie ist der Sportpark auch für die Damen der Münchner geplant, es gibt aber noch wichtige Details zu klären. Hierbei geht es unter anderem um Statik und Sanierung. Nach unseren Informationen ist dem FC Bayern der aktuell aufgerufene Preis von 7,5 Millionen Euro auch aufgrund dieser Fragen noch zu hoch.
Aktuell spielt im 15.000 zuschauerfassenden Sportpark die SpVgg Unterhaching. Der Regionalligist und Präsident Manni Schwabl wollten das Stadion in der Vergangenheit auch schon öfter kaufen – allerdings ohne Erfolg. Dem Sportpark haben die Bayern übrigens schon eine Deutsche Meisterschaft zu verdanken.
Am 34. Spieltag der Saison 1999/00 reiste Bayer Leverkusen als Spitzenreiter zur SpVgg Unterhaching und wäre mit einem Remis Deutscher Meister gewesen. Die Werkself unterlag allerdings dem Aufsteiger mit 0:2 und der FC Bayern sicherte sich doch noch die Schale. Nun wollen die Damen des FC Bayern ihre Titel im Münchner Süden feiern … (kk)