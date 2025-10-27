FC Bayern will Haching–Stadion für die Frauen kaufen

Kauft der FC Bayern den Sportpark in Unterhaching? – Foto: IMAGO / MIS / Ulrich Wagner

Der FC Bayern München plant den Kauf des Sportparks in Unterhaching. Noch sind allerdings einige Fragen zu klären.

München – Der FC Bayern und die Allianz Arena – das passt. Seit 2005 spielt der deutsche Rekordmeister im Münchner Norden und füllt sich dort pudelwohl. Dennoch planen die Münchner nun noch ein Stadion zu kaufen: den Sportpark in Unterhaching. Neben der Allianz Arena und dem Bayern-Campus wäre es das dritte Stadion für den FC Bayern! Der Campus, an dem die Nachwuchsmannschaften der Münchner und auch die Frauen spielen, ist für letztere nämlich einfach zu klein. 2500 Zuschauer passen dort rein. Für den amtierenden Double-Sieger zu wenig. Bei großen Spielen wie im November gegen den FC Arsenal weichen die Damen um Giulia Gwinn deswegen auf die Allianz Arena aus.

FC Bayern will Sportpark in Unterhaching kaufen Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen des FC Bayern aber an einer langfristigen Lösung: dem Sportpark in Unterhaching. Die Bild berichtete zuerst darüber, und schreibt, dass der deutsche Rekordmeister „kurz davor“ ist, den Sportpark zu kaufen. Nach Informationen von Absolut Fussball, dem Fußballportal von Home of Sports, ist es aber noch nicht ganz so weit!