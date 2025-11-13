Bei Haching gereift: Gibson Nana Adu (l.) mit Kapitän Markus Schwabl. – Foto: brouczek

FC Bayern verleiht Gibson Adu aus disziplinarischen Gründen Spüldienst im Vereinsheim Verlinkte Inhalte Bundesliga Regionalliga Bayern FC Bayern Haching

Der 17-jährige Angreifer trainiert nach Verhaltensproblemen wieder bei der SpVgg Unterhaching, um Disziplin und Form zurückzugewinnen.

Der FC Bayern trennt sich vorübergehend von einem seiner größten Nachwuchstalente – und Haching könnte davon profitieren: Gibson Adu kehrt im Winter per Leihe zur SpVgg Unterhaching zurück. Der 17-jährige Angreifer, der erst im Sommer 2024 für eine Ablöse im niedrigen Millionenbereich von der SpVgg zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, soll dort zu alter Disziplin und Form finden. Nach unseren Informationen steht hinter der Entscheidung nicht nur eine sportliche, sondern auch eine erzieherische Maßnahme. Adu soll sich am Bayern-Campus wiederholt Fehltritte im Verhalten erlaubt haben. Die Vereinsführung reagierte nun konsequent und entschied sich für eine Rückkehr zum früheren Förderverein. Bereits seit Wochenbeginn trainiert der junge Offensivspieler wieder mit der A-Jugend der Hachinger.

Manni Schwabl soll das Talent wieder in die Spur bringen In Unterhaching trifft Adu auf einen alten Bekannten: Präsident Manfred Schwabl, der ihn schon einmal erfolgreich auf Kurs brachte. Bereits 2022 hatte Schwabl den damals in Mainz aus disziplinarischen Gründen aussortierten Teenager unter seine Fittiche genommen, übernahm zeitweise sogar die Erziehungsberechtigung und organisierte eine Gastfamilie für ihn.