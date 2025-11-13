FC Bayern verleiht Gibson Adu aus disziplinarischen Gründen

Der 17-jährige Angreifer trainiert nach Verhaltensproblemen wieder bei der SpVgg Unterhaching, um Disziplin und Form zurückzugewinnen.
Der FC Bayern trennt sich vorübergehend von einem seiner größten Nachwuchstalente – und Haching könnte davon profitieren: Gibson Adu kehrt im Winter per Leihe zur SpVgg Unterhaching zurück. Der 17-jährige Angreifer, der erst im Sommer 2024 für eine Ablöse im niedrigen Millionenbereich von der SpVgg zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, soll dort zu alter Disziplin und Form finden.
Nach unseren Informationen steht hinter der Entscheidung nicht nur eine sportliche, sondern auch eine erzieherische Maßnahme. Adu soll sich am Bayern-Campus wiederholt Fehltritte im Verhalten erlaubt haben. Die Vereinsführung reagierte nun konsequent und entschied sich für eine Rückkehr zum früheren Förderverein. Bereits seit Wochenbeginn trainiert der junge Offensivspieler wieder mit der A-Jugend der Hachinger.
In Unterhaching trifft Adu auf einen alten Bekannten: Präsident Manfred Schwabl, der ihn schon einmal erfolgreich auf Kurs brachte. Bereits 2022 hatte Schwabl den damals in Mainz aus disziplinarischen Gründen aussortierten Teenager unter seine Fittiche genommen, übernahm zeitweise sogar die Erziehungsberechtigung und organisierte eine Gastfamilie für ihn.
„Er hat das Leben außerhalb des Fußballs vielleicht etwas anders gesehen, aber man darf junge Spieler deswegen nicht aufgeben. Man muss sie an die Hand nehmen“, sagte Schwabl einst. Damals trug diese Fürsorge Früchte: Adu entwickelte sich sportlich prächtig, debütierte als jüngster Spieler der Drittliga-Geschichte und weckte so das Interesse des FC Bayern. Nach dem Wechsel zum Rekordmeister konnte der Offensivmann seine Erwartungen bisher jedoch nicht erfüllen. Eine geplante Leihe zum österreichischen Klub SCR Altach scheiterte im Sommer an Regularien der UEFA. In der Regionalliga Bayern kam Adu bisher lediglich auf einen kurzen Einsatz am 3. Oktober gegen Ansbach (1:1).
Nun soll der Aufenthalt in Unterhaching helfen, den talentierten, aber schwierigen Angreifer sportlich wie charakterlich zu stabilisieren. Die Zusammenarbeit ist zunächst bis Saisonende vorgesehen. Adus Vertrag beim FC Bayern läuft weiterhin bis 2027, sodass der Rekordmeister langfristig mit ihm plant – vorausgesetzt, er findet bei der SpVgg Unterhaching wieder in die richtige Spur. Es könnte also durchaus sein, dass das fußballerische Supertalent von Haching-Boss Manni Schwabl persönlich aus erzieherischen Gründen zum Spüldienst in der Vereinsgaststätte abkommandiert wird.