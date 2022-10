Freuen sich auf ein Highlight in Sachen „Nachwuchsfußball“: (v.l.) Tobias Gebhard (Hauptsponsor/Trainer), Thomas Penzkofer (Abteilungsleiter Fußball), Stefan Fischer (Jugendleiter), Peter Wild (Jugendleiter) und Dieter Pausch (Vorsitzender TSV Weilheim). – Foto: Paul Hopp

FC Bayern und Borussia Dortmund kicken am Zotzenmühlweg Fussball: Jugendturnier

Da ist was los beim TSV Weilheim: Am Zotzenmühlweg steigt am 29./30. Oktober ein hochkarätig besetztes Fußballturnier - mit Bayern, Dortmund Augsburg und Konsorten.

Weilheim – Diverse Nachwuchstrainer aus der weiteren Umgebung, erzählt Jugendleiter Stefan Fischer, haben ihm ihr Kommen schon angekündigt – obwohl sie mit ihrem Teams gar nicht bei dem Fußball-Turnier des TSV Weilheim am 29./30. Oktober dabei sind. Aber Klubs wie der FC Bayern München, Red Bull Salzburg, Wacker Innsbruck, Linzer ASK, Borussia Dortmund, FC Augsburg und Aarhus GF haben eben eine gewisse Anziehungskraft. Wenn solche Szenegrößen in der Region antreten, dann lohnt schon einmal ein Blick als Zaungast, auch, um vielleicht sich das ein oder andere Detail für den eigenen Amateurverein abzuschauen. Das, was da an zwei Tagen auf dem Sportgelände am Zotzenmühlweg beim „GT Leben & Wohnen Cup“ mit insgesamt 24 E-Jugend-Teams demnächst abgeht, „ist etwas absolut Einmaliges“, sagt Dieter Pausch. Umso schöner findet’s der TSV-Vorsitzende, dass die Veranstaltung auch noch passend zum Jubiläum „175 Jahre TSV Weilheim“ stattfindet. Das Nachwuchsturnier „ist das i-Tüpfelchen“, sagte Pausch bei einem Pressegespräch. Was die Ausrichtung angeht, ist ihm nicht bange: „Die Fußballabteilung kann das“, betont Pausch. Übers Jahr hat die Sparte schon größere Nachwuchsturniere veranstaltet. Pausch war selbst als interessierter Beobachter vor Ort: „Da hat’s gewuselt, aber alles mit einer Grundordnung.“ Überhaupt machte die ganze Abteilungsleitung „im Hintergrund einen Top-Job“. Stefan Fischer, er bildet zusammen mit Peter Wild die Jugendleitung bei den TSV-Fußballern, hatte schon seit Längerem vor, ein hochkarätig besetztes Turnier auszurichten. In Tobias Gebhard, im Fußballjugend-Bereich seit langem engagiert, fand er einen Mitstreiter. Über die Agentur „PT Sports“ bot sich nun die Gelegenheit. Im April hatte der Veranstalter schon mit der TSV-Sparte bei einem Wettbewerb zu seinem „Deutschland Cup“ zusammengearbeitet. Die Anlage am Zotzenmühlweg und das Engagement der Abteilung machte bei „PT Sports“ Eindruck, daher kam nun die Anfrage. Erwachsenenfußball mag zwar beim TSV von der Landkarte verschwunden sein, sagte Fischer in Anspielung auf einen Artikel in der Heimatzeitung, doch im Nachwuchsbereich und speziell mit dem anstehenden Turnier „bereichert Weilheim nun die Landkarte“.

Gast aus Österreich: Auch das U11-Team von Red Bull Salzburg (hier bei einem Cup in Brixen) ist am Start. – Foto: imago sportfotodienst

Der Aufwand ist beträchtlich, „Bundesliga-Teams kommen nicht umsonst“, sagt Fischer. Da sind zum einen Startgelder, die die Top-Vereine verlangen, und zum anderen Auflagen hinsichtlich Unterbringung und Kabinen. Die U11 von Borussia Dortmund reist mit dem Flugzeug an. Die Kosten dafür „müssen wir übernehmen“, sagt Fischer. Das heißt zugleich: „Ohne Sponsoren funktioniert so etwas nicht.“ Als Hauptsponsor – und damit Namensgeber des Turniers – fungiert Gebhard mit seiner Firma, die auf Sanierungen spezialisiert ist. Er sieht das Event als Anfang eines Prozesses: „Wir wollen schauen, dass Fußball in Weilheim wieder nach oben kommt.“ Während der zwei Tage ist Gebhard auch als Trainer, und zwar bei der U11 der FT Starnberg, in Aktion.