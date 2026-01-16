 2026-01-15T09:41:53.693Z

FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich zum CL-Spiel

Gewinnspiel: 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Spiel FC Bayern - Union Saint-Gilloise zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Match FC Bayern - Union Saint-Gilloise am Mittwoch, 21.01.2026 (21.00 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Dienstag 20.01.26 um 12.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!

