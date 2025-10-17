 2025-10-15T11:43:40.576Z

Anzeige
– Foto: Paulaner

FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich zum CL-Spiel

Gewinnspiel: 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Spiel FC Bayern - Club Brügge zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Match FC Bayern - Club Brügge am Mittwoch, 22.10.2025 (21.00 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Dienstag 21.10.25 um 12.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!

Aufrufe: 017.10.2025, 13:30 Uhr
Michael EderAutor