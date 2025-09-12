– Foto: Paulaner

FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich zum CL-Kracher Gewinnspiel: 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Spiel FC Bayern - FC Chelsea zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions-League-Match FC Bayern - FC Chelsea am Mittwoch, 17.09.2025 (21.00 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Montag 15.09.25 um 12.00 Uhr!