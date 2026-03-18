 2026-03-13T07:45:35.464Z

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FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich in die Allianz Arena

Gewinnspiel: 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Spiel FC Bayern - 1. FC Union Berlin zu gewinnen

von Redaktion · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paulaner

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Match FC Bayern - 1. FC Union Berlin am Samstag, 21.03.2026 (15.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Freitag, 20.03.26 um 12.00 Uhr!

Wichtig:

Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!