FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich in die Allianz Arena
Gewinnspiel: 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Spiel FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim zu gewinnen
von Redaktion · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Paulaner
Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Match FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag, 08.02.2026 (17.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Donnerstag, 05.02.26 um 23.59 Uhr!
Wichtig:
Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!