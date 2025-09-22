– Foto: Paulaner

FC Bayern - Ticketaktion: Paulaner schickt dich in die Allianz-Arena Gewinnspiel: 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesliga-Spiel FC Bayern - SV Werder Bremen zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesligaspiel FC Bayern - SV Werder Bremen am 26.09.2025 (20.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seit ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Mittwoch, 24.09.2025 um 23.59 Uhr!

Wichtig: Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!



