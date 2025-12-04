– Foto: Paulaner

FC Bayern - Ticketaktion: Mit Paulaner in die Allianz Arena Gewinnspiel: 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions League Spiel FC Bayern - Lissabon zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 1x2 Tickets (Kategorie 1) für das Champions League Spiel FC Bayern - Benfica Lissabon am Dienstag, 09.12.25 (18.45 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Montag 08.12.25 um 12.00 Uhr!

Wichtig: Die Gewinner werden anschließend telefonisch kontaktiert! Die Gewinner erhalten ihre Eintrittskarten per Mail als E-Tickets zugeschickt. Die Tickets können entweder ausgedruckt oder bequem auf dem Smartphone abgespeichert ins Stadion mitgebracht werden!