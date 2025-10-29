– Foto: Paulaner

FC Bayern - Ticketaktion: Mit Paulaner in die Allianz Arena Gewinnspiel: 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesligaspiel FC Bayern - Bayern 04 Leverkusen zu gewinnen

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit FuPa und Paulaner, Partner vom FC Bayern, 2x2 Tickets (Kategorie 1) für das Bundesligaspiel FC Bayern - Bayern 04 Leverkusen am Samstag, 01.11.25 (18.30 Uhr). Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Freitag 31.10.25 um 12.00 Uhr!