FC Bayern-Talente auf Länderspielreise: Innenverteidiger mit Doppelpack und ein Zwölf-Tore-Spektakel

David Heindl traf für die U21 von Österreich innerhalb von zwei Minuten doppelt mit dem Kopf. – Foto: sportworld/Imago

Die kleinen Bayern treffen am heutigen Freitag auf die SpVgg Hankofen. Damit geht der Liga-Alltag nach einer ereignisreichen Länderspielpause weiter.

München – Nicht nur die erste Mannschaft des FC Bayern muss sich wieder in der Bundesliga beweisen. Auch für die Amateure geht es nach den überstandenen Länderspielen weiter. Beim Regionalligisten waren insgesamt sechs Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs. So zum Beispiel Neuzugang David Heindl. Von Kapfenberg aus der zweiten österreichischen Liga gekommen und direkt unverzichtbar für die kleinen Bayern, verpasste Heindl bislang keine Spielminute in der Liga. Und auch für die U21 von Österreich ist der 1,90 Meter große Verteidiger eine Art Lebensversicherung.

Zwei Kopfballtore in kürzester Zeit – David Heindl zeigt sich torgefährlich Im EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus glänzte der Abräumer auf ungewohntem Terrain. In der 20. Spielminute köpfte er zur 1:0-Führung für die Österreicher ein. Nur zwei Zeigerumdrehungen später verdoppelte Heindl, erneut per Kopf, die Führung der ÖFB-Auswahl – ein Novum für den Innenverteidiger. Vielleicht kommt das entdeckte Kopfballungeheuer auch für die Bayern bald zum Vorschein.

Für die deutsche U19 gaben Tim Binder und Adin Ličina ihr Debüt. Während Ličina bereits beim ersten Spiel gegen Italien (3:1-Sieg) auf dem Platz stand, kam Tim Binder erst gegen die Kroaten zu seinem Premierenspiel. Bei der 0:1-Niederlage standen beide von Beginn an auf dem Platz. Um die Personalie Adin Ličina kursieren zurzeit Wechselgerüchte. Zahlreiche Klubs sollen an dem 18-Jährigen interessiert sein. Der FC Bayern hat bislang noch kein Vertragsangebot abgegeben, möchte aber laut Sky den bis Sommer 2026 dotierten Vertrag verlängern. Es wird wohl noch seine Zeit dauern, bis die Zukunft des Spielers geklärt sein wird. Bei 5:7-Niederlage gegen England: Cassiano Kiala gibt sein U17-Debüt Ein weiteres Debüt feierte Cassiano Kiala in der U17 von Deutschland. Beim 2:0-Sieg gegen Venezuela ließ er in der Defensive nichts anbrennen. Anders sah es jedoch beim Heimspiel gegen die Engländer aus. Die knapp 500 Zuschauer sahen ein furioses Freundschaftsspiel. Ganze zwölf Tore fielen – sieben davon bereits in der ersten Hälfte. In der 57. Minute wurde Kiala beim Stand von 3:5 ausgewechselt. Am Ende verloren die Deutschen im Traditionsduell mit 5:7.

Cassiano Kiala gab sein Debüt für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Er kam bereits in der Regionalliga zum Einsatz – eine Halbzeit lang spielte er beim 2:2 gegen Bayreuth. – Foto: Steinbrenner/Imago