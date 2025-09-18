FC Bayern-Talent brilliert in der Schweiz

Nach einem holprigen Start des Grasshopper Club Zürich kam es nun zum ersten Sieg der Saison. Vor allem ein Talent des FC Bayern stach heraus.

Beim Grasshopper Club Zürich gelang ihm nun sein endgültiger Durchbruch: Beim 3:1 Sieg des Grasshopper Club Zürich gegen den FC Lausanne-Sport war die Bayern-Leihgabe Asp Jensen an allen Toren beteiligt und erzielte in der 74. Minute sein zweites Saisontor in der Schweizer Super League.

Zürich – Jonathan Asp Jensen wechselte mit 16 Jahren vom FC Midtjylland zum FC Bayern . Der mittlerweile 19-jährige Däne startete 2022 seine Karriere in München. Zunächst mit einigen Spielen, sowie Scorerpunkten in der Regionalliga. Drei Jahre dauerte sein Aufenthalt bei den Bayern. Hier arbeitete er sich von der U17 bis in die zweite Mannschaft hoch und debütierte am 33. Spieltag der Saison 23/24 gegen den VfL Wolfsburg sogar in der Bundesliga. Sein Talent sorgte für viel Aufmerksamkeit, weshalb er in der Saison 25/26 als Leihgabe in die Schweiz wechselte .

Glänzen konnte der Youngster zur 40. Minute in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel. Durch die Hereingabe einer Ecke an den zweiten Pfosten, erzielte sein Mitspieler Luke Plange das erste Tor der Partie und brachte den Grasshopper Club Zürich noch vor der Halbzeit in Führung.

„Wir sind alle hungrig, wir wollen gewinnen, wir wollen jeden Tag kämpfen, wir sind alle motiviert.“

Jonathan Asp Jensen

Vor allem in der zweiten Halbzeit stellte er sein Können unter Beweis. Mit einem präzisen Pass in die Tiefe spielte Asp Jensen erneut auf Plange. Dieser wurde vom Torwart des FC Lausanne-Sport am Fuß getroffen, wodurch es zu einem Strafstoß kam. Sein Mitspieler Young-Jun Lee verwandelte diesen souverän zum 2:0.

Nur ein Assist reichte Asp Jensen jedoch nicht aus. In der 74. Spielminute kam es zur Krönung seiner starken Leistung: Durch den Pass seines Mitspielers Tim Meyer, welcher ihn flach in der Mitte anspielte, erhöhte der Youngster auf 3:0 und entschied somit das Spiel für die Hoppers.

Der Spieler des sechsten Matchdays

Der 19-jährige Leihspieler spielte die gesamten 90 Minuten durch und erzielte drei Schüsse aufs Tor. Nahezu jede gefährliche Aktion lief über ihn. Dies führte dazu, dass er die beste Bewertung aller Spieler der Schweizer Super League an diesem Spieltag erhielt. Generell ist der Ex-Münchener aus der Startelf der Züricher nicht mehr wegzudenken. Bei allen Ligaspielen stand er jeweils von Anfang an auf dem Platz.

Asp Jensen ist bewusst, dass er nun eine tragende Rolle in seinem neuen Team übernehmen wird und zeigte sich nach Abpfiff begeistert: „Wir sind alle hungrig, wir wollen gewinnen, wir wollen jeden Tag kämpfen, wir sind alle motiviert“, behauptete der Youngster in einem Interview mit der Schweizer Boulevardzeitung Blick.