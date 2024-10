FC Bayern München II gegen TSV Schwaben Augsburg LIVE: Gäste mit Ex-Bundesliga-Spieler in den Reihen

München - Auf die Amateure des FC Bayern wartet das nächste Heimspiel. Zu Gast ist der TSV Schwaben Augsburg, der in der Vorsaison als Tabellendritter der Bayernliga Süd in die Regionalliga Bayern aufgestiegen ist. Bislang schlägt sich der Aufsteiger wacker und steht nach 16 Spieltagen auf dem neunten Tabellenplatz. Die Schwaben haben dabei sieben Siege und neun Niederlagen gesammelt. Zuletzt rückte der Verein zudem ins Licht der Medien, da Türkgücü München die Spielwertung des Duells der beiden Vereine angefochten hatte .

Grayson Dettoni ist der Dauerbrenner der Amateure - Schwaben Augsburg mit Ex-Bundesliga-Spieler

Für das Spiel gegen Schwaben Augsburg muss Seitz, wie so häufig, verletzungsbedingt auf mehrere Spieler verzichten. Younes Aitamer, Benjamin Ballis, Moritz Mosandl, Jonathan Asp Jensen und Javier Fernández fehlen den kleinen Bayern schon seit geraumer Zeit. Ein Einsatz von Lennard Becker ist fraglich, wie der Rekordmeister auf seiner Homepage bekannt gab. Insgesamt kamen in dieser Saison schon 33 verschiedene Spieler für die Mannschaft zum Einsatz. Nur Maximilian Wagner und Grayson Dettoni standen in allen 13 Spielen auf dem Platz. Dettoni ist dabei der Einzige, der in dieser Saison bei den kleinen Bayern die 1.000 Spielminuten geknackt hat.

Schwaben Augsburg hat mit Matthias Ostrzolek einen ehemaligen, bekannten Bundesliga-Spieler in seinen Reihen, der zudem als Spielertrainer fungiert. Tore gab es vom ehemaligen Hannoveraner in dieser Saison aber bislang keine zu sehen. Einen richtigen Torjäger lassen die Augsburger generell vermissen. Sechs verschiedene Torschützen haben je drei Tore auf dem Konto. Dies könnte sich aber schon in der Partie gegen die Bayern ändern. Anstoß ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion. (Sarah Georgi)