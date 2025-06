FC Bayern macht nächsten Sommer-Transfer offiziell

Innenverteidiger David Heindl wechselt vom SV Kapfenberg zum FC Bayern München und verstärkt die Regionalliga-Mannschaft.

München – Der FC Bayern München hat den Transfer des österreichischen Innenverteidigers David Heindl offiziell bestätigt. Der 20-jährige Spieler wechselt vom Zweitligisten SV Kapfenberg zu den FC Bayern Amateuren und hat einen Vertrag bis Juni 2028 unterschrieben. Heindl, der in der vergangenen Saison als Vize-Kapitän und Stammspieler bei Kapfenberg auflief, wird in der Mannschaft von Chefcoach Holger Seitz spielen.

Heindl wechselt zum FC Bayern München

David Heindl gilt als vielversprechendes Talent im europäischen Fußball. Der 1,90 Meter große Verteidiger hat bereits Erfahrung im Profifußball gesammelt und war zuletzt auch U21-Nationalspieler für Österreich. In der vergangenen Saison absolvierte er 25 Liga- und zwei Pokalspiele für Kapfenberg, in denen er fünf Tore erzielte. Diese Leistungen haben die Aufmerksamkeit des FC Bayern auf sich gezogen, der nach Verstärkungen für seine Regionalliga-Mannschaft suchte.

Markus Weinzierl, der Sportliche Leiter des FC Bayern Campus, äußerte sich positiv über den Neuzugang: „Wir wollten unsere junge Regionalliga-Mannschaft mit einem talentierten Abwehrspieler mit weiterem Entwicklungspotenzial, aber auch schon Erfahrung im Profifußball, verstärken. David vereint alle diese Faktoren, er ist für uns ein sehr spannender Spieler. Wir freuen uns, dass wir ihn für einen gemeinsamen Weg beim FC Bayern gewinnen konnten.“

Die Verpflichtung von Heindl ist ein strategischer Schritt des FC Bayern, um die Abwehr der Amateure zu stärken und gleichzeitig einen Spieler mit Perspektive für die Zukunft zu integrieren. Die Entscheidung, einen jungen, aber bereits erfahrenen Spieler zu verpflichten, unterstreicht das Bestreben des Vereins, Talente zu fördern und ihnen eine Plattform für ihre Entwicklung zu bieten.

Heindl erfüllt sich mit Bayern-Wechsel einen Kindheitstraum

David Heindl selbst zeigte sich begeistert über den Wechsel: „Mit dem Wechsel zum FC Bayern geht für mich ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung. Bei einem der weltgrößten Vereine einen Vertrag unterschrieben zu haben, macht mich wahnsinnig stolz. Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich bald loszulegen.“

Für Heindl beginnt nun ein neues Kapitel in seiner Karriere. Er wird die Chance haben, sich in einer der renommiertesten Fußballakademien Europas weiterzuentwickeln und möglicherweise den Sprung in die erste Mannschaft des FC Bayern zu schaffen. Der Transfer ist nicht nur ein Gewinn für die Bayern-Amateure, sondern auch eine spannende Möglichkeit für Heindl, sich auf einer größeren Bühne zu beweisen. (smr)