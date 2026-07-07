FC Bayern kommt nach Rottach-Egern – und testet gegen Kreisklassen-Kicker

Der FC Bayern München trainiert vom 27. bis 30. Juli wieder am Tegernsee. Am 30. Juli um 18 Uhr tritt die Kreisklassen-Mannschaft des FC Rottach-Egern gegen die Profis an. Borussia Mönchengladbach hält ihr Trainingslager im Anschluss ab.
Das Fußballfieber bricht wieder aus in Rottach-Egern. In knapp drei Wochen dominieren die Stars der Bundesliga – und vor allem ihre Fans – wieder die Gemeinde. Neben den Stammgästen haben sich auch sehr bekannte Gäste angemeldet.
Wie der FC Bayern München mitteilt, absolvieren die Münchner nach einem Jahr Pause ihr Trainingslager wieder am Tegernsee: Das Team von Trainer Vincent Kompany trainiert vom 27. bis 30. Juli am Birkenmoos. Dass Manuel Neuer, Harry Kane und Co. dieses Jahr wieder zum Trainingslager kommen, ist der Gemeinde schon länger bekannt. „Wir stehen im steten Austausch mit dem FC Bayern“, erzählt Geschäftsleiter Gerhard Hofmann.
Neben öffentlichen Trainingseinheiten dürfen sich Fans auf das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern freuen. Die Kreisklassen-Mannschaft tritt am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr gegen die Profis an. Die Gemeinde und der Verein rechnen mit einem vollen Stadion. „Wir haben schon mehrere Tausend Ticketanfragen bekommen“, erzählt FC-Vorsitzender Stefan Schlichtner. Tickets gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 26. Juli, ab 14 Uhr am Sportplatz am Birkenmoos.
Die Freude beim FC Rottach Egern, heuer wieder den FC Bayern empfangen zu dürfen, ist „riesig“. „Wir haben viele Bayern-Fans im Verein, ich bin auch einer“, erzählt Schlichtner. „Das ist schon ein Lebens-Highlight und eine besondere Ehre, gegen den FC Bayern spielen zu dürfen. Welcher Hobbyfußballer kann das schon von sich behaupten?“
Nur zwei Tage Zeit bleiben den Verantwortlichen, um den Platz für den nächsten Bundesliga-Klub vorzubereiten. Wie berichtet kommt auch Borussia Mönchengladbach heuer wieder nach Rottach-Egern. Die Fohlen trainieren vom 2. bis 9. August am Birkenmoos. Neben den öffentlichen Trainingseinheiten planen auch die Borussen, wieder ein Testspiel im Stadion am Birkenmoos zu absolvieren. Termin und Gegner werden derzeit noch abgestimmt, sagt Hofmann.
Auch, wenn der FC Rottach-Egern und die Gemeinde mit den Profis schon viel Erfahrung haben, ist der Besuch der Münchner doch mit ein paar Herausforderungen verbunden. „Der FC Bayern ist immer eine Nummer größer. Nicht nur von der Qualität der Spieler, auch von der Masse an Zuschauern und dem Sicherheitskonzept“, erklärt der FC-Vorsitzende. Hinzu kommt die unterschiedliche Fankultur, weiß Hofmann: Während die Bayern-Fans hauptsächlich als Tagesbesucher aus der Region mit dem Auto anreisen, übernachten viele Borussen-Fans am Tegernsee und kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Birkenmoos.
Trotz aller sportlichen, logistischen und sicherheitsrelevanten Aufgaben freut man sich in Rottach-Egern, wieder eine Bühne für Bundesliga-Stars und ihre Fans zu werden.