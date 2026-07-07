FC Bayern kommt nach Rottach-Egern – und testet gegen Kreisklassen-Kicker Trainingslager am Tegernsee von Stefanie Fischhaber · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Revanche steht aus: Auch heuer testet der FC Bayern im Trainingslager am Birkenmoos wieder gegen die Gastgeber vom FC Rottach-Egern. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Der FC Bayern München trainiert vom 27. bis 30. Juli wieder am Tegernsee. Am 30. Juli um 18 Uhr tritt die Kreisklassen-Mannschaft des FC Rottach-Egern gegen die Profis an. Borussia Mönchengladbach hält ihr Trainingslager im Anschluss ab.

Das Fußballfieber bricht wieder aus in Rottach-Egern. In knapp drei Wochen dominieren die Stars der Bundesliga – und vor allem ihre Fans – wieder die Gemeinde. Neben den Stammgästen haben sich auch sehr bekannte Gäste angemeldet. Wie der FC Bayern München mitteilt, absolvieren die Münchner nach einem Jahr Pause ihr Trainingslager wieder am Tegernsee: Das Team von Trainer Vincent Kompany trainiert vom 27. bis 30. Juli am Birkenmoos. Dass Manuel Neuer, Harry Kane und Co. dieses Jahr wieder zum Trainingslager kommen, ist der Gemeinde schon länger bekannt. „Wir stehen im steten Austausch mit dem FC Bayern“, erzählt Geschäftsleiter Gerhard Hofmann.

Neben öffentlichen Trainingseinheiten dürfen sich Fans auf das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern freuen. Die Kreisklassen-Mannschaft tritt am Donnerstag, 30. Juli, um 18 Uhr gegen die Profis an. Die Gemeinde und der Verein rechnen mit einem vollen Stadion. „Wir haben schon mehrere Tausend Ticketanfragen bekommen“, erzählt FC-Vorsitzender Stefan Schlichtner. Tickets gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 26. Juli, ab 14 Uhr am Sportplatz am Birkenmoos. Die Freude beim FC Rottach Egern, heuer wieder den FC Bayern empfangen zu dürfen, ist „riesig“. „Wir haben viele Bayern-Fans im Verein, ich bin auch einer“, erzählt Schlichtner. „Das ist schon ein Lebens-Highlight und eine besondere Ehre, gegen den FC Bayern spielen zu dürfen. Welcher Hobbyfußballer kann das schon von sich behaupten?“