Allgemeines
Felipe Chávez ist trotz seines jungen Alters bereits Nationalspieler Perus und steht für den FC Bayern im Youth-League-Kader. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber
FC Bayern in der Youth League LIVE: Top-Talente dürfen in letztem Spiel ran
Letztes Spiel des FC Bayern München in der Youth League. Nach drei Pleiten am Stück gastiert am Campus Sporting Lissabon. Der Live-Ticker.
6. Spieltag der UEFA Youth League: FC Bayern München – Sporting Lissabon -:- (-:-)
Tabelle: Die U19 des FCB rangiert auf Rang 32 mit nur drei Punkten aus fünf Spielen. Das Vorrunden-Aus ist deshalb bereits besiegelt. Lissabon steht ungeschlagen als Achter bereits sicher in der nächsten Runde, kann sich mit einem Sieg aber einen Platz unter den ersten Sechs sichern.
Anstoß ist um 13:30 Uhr am Bayern-Campus. Wir berichten im Live-Ticker.
München – Trotz des bereits sicheren Ausscheidens des FC Bayern in der Youth League wollen die Münchner einen versöhnlichen Abschluss. Nur beim 3:0 gegen Paphos ging der FCB heuer in der U19-Champions-League als Sieger vom Platz, ansonsten hagelte es vier Niederlagen. Trotz teils guter Auftritte. Gegen die Londoner Klubs, Arsenal und Chelsea, gab es bittere Pleiten. Gegen Sporting Lissabon gelobt Bayern Besserung.
„Wir wollen an unsere gute erste Halbzeit in London und an die Leistung gegen Freiburg anknüpfen. Mit Sporting Lissabon erwartet uns ein taktisch und technisch sehr starker Gegner, an dem wir unseren eigenen Anspruch messen können. Zum Abschluss der Youth League wollen wir uns mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden“, lässt sich Bayern-Trainer Peter Gaydarov auf der FCB-Homepage zitieren.
UEFA Youth League im Live-Ticker: U19 des FC Bayern München gegen Sporting Lissabon
Der Modus: Für die Youth League Ligaphase qualifizieren sich alle U19-Teams der Champions-League-Teilnehmer. Parallel spielen die nationalen U19-Meister über den Meisterweg Qualifikanten für die Playoffs aus. Im Anschluss treffen im Sechzehntelfinale die Plätze eins bis sechs auf die Plätze 17 bis 22 der Ligaphase. Die Plätze sieben bis 16 spielen gegen zehn Qualifikanten des Meisterwegs. Im Gegensatz zur Champions League finden in der Youth League Gruppenphase nur sechs Spiele statt.
Mit an Bord sind zahlreiche Top-Talente des Campus. So auch der lange verletzte Javier Fernandez, der peruanische Nationalspieler Felipe Chavez, Guido Della Rovere und Abwehrtalent Cassiano Kiala. Gleichzeitig beklagen die Münchner einige Ausfälle. Oluwaseyi Wilson, Chivano Wijks, Michel Ekodi, Noah Codjo-Evora und Moritz Göttlicher fehlen verletzungsbedingt. Anpfiff der Begegnung ist um 13:30 Uhr am FC Bayern Campus. (btfm)