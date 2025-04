FC Bayern II ringt Tabellenführer 1. FC Schweinfurt nieder und feiert zweiten Sieg in Folge

Schweinfurt/München – Auch die Regionalliga Bayern befindet sich im Schlussspurt der Spielzeit 2024/2025. Nur noch fünf Spieltage stehen in der vierthöchsten Spielklasse an. Während im Kampf um den Abstieg nach vieles offen ist, ist die Entscheidung an der Tabellenspitze wohl schon gefallen. Der 1. FC Schweinfurt dürfte sich höchstwahrscheinlich die Meisterschaft und somit auch den Aufstieg in die 3. Liga sichern. Neun Punkte Vorsprung hat der Primus vor dem 30. Spieltag vor dem ersten Verfolger, den Würzburger Kickers. Eigentlich undenkbar, dass sich die Schweinfurter dieses Polster in den letzten Partien noch nehmen lassen.

Allerdings schien es zuletzt so, als hätten die Schnüdel etwas Aufstiegsbammel bekommen. In den vergangenen fünf Spielen kassierte der Tabellenerste zwei Niederlagen. Die Konkurrenz aus Würzburg und Bayreuth konnte die Patzer jedoch nur bedingt nutzen. Am Donnerstag wartet auf den etwas kriselnden 1. FCS im Aufstiegskampf nun zudem noch eine sportlich schwere Aufgabe. Denn ab 19 Uhr gastiert der FC Bayern II im Sachs-Stadion.