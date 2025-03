FC Bayern II raus aus Titelrennen – Türkgücü München schöpft neue Hoffnung

Roter Verdruss: Bei den Bayern Amateuren herrscht Frust pur nach dem 0:3 in Vilzing. – Foto: IMAGO/Oryk HAIST (Archivbild)

Die U23 des FC Bayern hat zum dritten Mal in Folge verloren. Türkgücü München gewann das Kellerduell bei Eintracht Bamberg und hofft wieder.

München – Die Bayern-Amateure verabschieden sich nach der dritten Niederlage in Serie vorerst aus dem Titelrennen. Schlusslicht Türkgücü München überrascht derweil mit einem Auswärtssieg im Kellerduell und schöpft neue Hoffnungen auf den Klassenverbleib. FC Bayern II kassiert bei der DJK Vilzing die dritte Niederlage in Folge

Sa., 08.03.2025, 14:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing FC Bayern München FC Bayern II 3 0 Abpfiff + Video Die mit starken Verletzungssorgen geplagten Bayern-Amateure kommen einfach nicht in Schwung und fingen sich die dritte Niederlage in Serie in diesem Kalenderjahr. In Vilzing musste FCB-Trainer Holger Seitz auf Tarek Buchmann (Schulterverletzung), Steve Breitkreuz (Kreuzband- und Innenbandriss) sowie Paul Scholl und Adin Licina (beide Sprunggelenk) verzichten und seine Mannschaft erlebte auch aus sportlicher Sicht den nächsten Rückschlag.

Die Vilzinger Thomas Haas per Kopfball (10.) und Simon Sedlaczek mit einem Schlenzer zum 2:0 (26.) brachten die 2. Mannschaft des FC Bayern früh auf die Verliererstraße. Mit dem 3:0 von Felix Weber (51., Foulelfmeter) war die Partie bereits kurz nach dem Seitenwechsel entschieden. Der „Herrenfußball“, so wie es Vilzings Trainer Josef Eibl beschrieb, hatte gegenüber der jungen Münchner Mannschaft gesiegt. „Es gibt viel zu tun, für mich als Trainer und auch für die Jungs“, so Seitz nach der deutlichen Auswärtspleite. Rote Karte gegen Bamberg-Keeper Willert spielt Türkgücü München in die Karten