FC Bayern II mit Slapstick – Haching patzt im Regionalliga-Titelrennen

Nach rund sechs Wochen ohne eine Niederlage hat es die SpVgg mal wieder erwischt. „Wir müssen es akzeptieren, auch wenn es hart und unnötig ist“, sagte Cheftrainer Sven Bender nach der vermeidbaren Pleite im Allgäu. Trotz Überlegenheit schossen die Hausherren durch David Günes das 1:0 (34.). Simon Skarlatidis konnte per Foulelfmeter das 1:1 besorgen (42.), bevor sich Haching nach dem Seitenwechsel eine schlechte Phase leistete, die abermals Günes zum 2:1 ausnützte (60.).

Ein Hachinger Anrennen in der Schlussphase inklusive eines Lattentreffers des eingewechselten Jorden Aigboje (77.) blieb erfolglos und der Spitzenreiter muss nach dem Allgäu-Ausrutscher möglicherweise doch noch um die Herbstmeisterschaft zittern. Nürnberg II lauert mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte dahinter.

FC Bayern II – FV Illertissen 3:4 (2:1)

Es war für die Bayern-Amateure das Spiel mit Pleiten, Pech und Pannen – und einem Traumtor für die Münchner sowie einem Platzverweis für die Gäste. Robert Deziel eröffnete für die Mannschaft von Amateure-Coach Holger Seitz den Torreigen mit dem 1:0 per Kopfball nach einer Ecke (34.), kurz bevor auf der Gegenseite eine Flanke des Illertisseners Yannick Glessing durch Freund und Feind durchrutschte und im langen Eck zum 1:1 einschlug (36.). Noch kurioser dann die abermalige Führung der kleinen Bayern: Eine Flanke von Jussef Nasrawe in den Gäste-Strafraum beförderte FVI-Kapitän Max Zeller ins eigene Tor zum 2:1 (44.).