FC Bayern II mit Slapstick – Haching patzt im Regionalliga-Titelrennen

Trotz Überzahl und drei geschossener Tore hat der FC Bayern München II in der Regionalliga verloren. Die SpVgg Unterhaching kassiert einen Dämpfer.
Die SpVgg Unterhaching patzt in Memmingen und die Bayern-Amateure verlieren in einem Sieben-Tore-Spiel mit spektakulären Treffern, zwei Eigentoren und einem Platzverweis.
Nach rund sechs Wochen ohne eine Niederlage hat es die SpVgg mal wieder erwischt. „Wir müssen es akzeptieren, auch wenn es hart und unnötig ist“, sagte Cheftrainer Sven Bender nach der vermeidbaren Pleite im Allgäu. Trotz Überlegenheit schossen die Hausherren durch David Günes das 1:0 (34.). Simon Skarlatidis konnte per Foulelfmeter das 1:1 besorgen (42.), bevor sich Haching nach dem Seitenwechsel eine schlechte Phase leistete, die abermals Günes zum 2:1 ausnützte (60.).
Ein Hachinger Anrennen in der Schlussphase inklusive eines Lattentreffers des eingewechselten Jorden Aigboje (77.) blieb erfolglos und der Spitzenreiter muss nach dem Allgäu-Ausrutscher möglicherweise doch noch um die Herbstmeisterschaft zittern. Nürnberg II lauert mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte dahinter.
Es war für die Bayern-Amateure das Spiel mit Pleiten, Pech und Pannen – und einem Traumtor für die Münchner sowie einem Platzverweis für die Gäste. Robert Deziel eröffnete für die Mannschaft von Amateure-Coach Holger Seitz den Torreigen mit dem 1:0 per Kopfball nach einer Ecke (34.), kurz bevor auf der Gegenseite eine Flanke des Illertisseners Yannick Glessing durch Freund und Feind durchrutschte und im langen Eck zum 1:1 einschlug (36.). Noch kurioser dann die abermalige Führung der kleinen Bayern: Eine Flanke von Jussef Nasrawe in den Gäste-Strafraum beförderte FVI-Kapitän Max Zeller ins eigene Tor zum 2:1 (44.).
„Wir müssen besser verteidigen. Wenn man drei Tore in einem Spiel schießt, darf man nicht verlieren.“
Holger Seitz, Trainer des FC Bayern München II.
In der zweiten Hälfte schliefen die Hausherren in der Abwehr und Milos Cocic nutzte seinen zweiten Anlauf freistehend vor FCB-Schlussmann Leon Klanac zum 2:2 für die Schwaben (57.). Nach der Roten Karte für Zeller aufgrund einer Notbremse (65.) nahm das Unheil der Münchner seinen Lauf. In Überzahl verpasste Bajung Darboe zweimal gute Chancen zum Ausgleich (58., 60.) und Unglücksrabe Anton Heinz bugsierte den Ball nach einer Ecke der Gäste ins eigene Tor zum 2:3 (75.).
Glessing traf dann zum Schock für die Hausherren alleine vor Klanac mit einem kuriosen Abpraller-Tor zum 2:4 (77.). Ein Traumtor von Heinz mit einem Freistoß vom Flügel direkt in den Torwinkel (86.) fiel dann für die Münchner zu spät. „Wir müssen besser verteidigen. Wenn man drei Tore in einem Spiel schießt, darf man nicht verlieren“, so der enttäuschte Seitz.