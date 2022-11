FC Bayern II: Letztes Spiel für Martin Demichelis - Holger Seitz feiert Trainer-Comeback Argentinier erhält Freigabe

Trainer Martin Demichelis wird den FC Bayern verlassen. Der Argentinier steht vor einer Rückkehr in seine Heimat. Holger Seitz übernimmt dauerhaft.

München - Holger Seitz feiert sein zweites Comeback und wird Nachfolger seines eigenen Nachfolgers beim FC Bayern. Martin Demichelis wird nach der Partie gegen die SpVgg Ansbach seinen Posten zur Verfügung stellen. Ein Bericht der „Bild-Zeitung“ deckt sich mit den Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der 48-Jährige setzt sich damit zum dritten Mal auf die Trainerbank der U23. In seiner ersten Amtszeit von 2018 bis 2019 führte der gebürtige Simbacher die Mannschaft zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und zum Aufstieg in die 3. Liga.

Nach der Drittliga-Meisterschaft 2020 unter Sebastian Hoeneß, der daraufhin zur TSG 1899 Hoffenheim in die 1. Bundesliga wechselte, sprang Seitz für knapp acht Monate ein, als der Klub nicht den passenden Trainer finden konnte. In den kommenden Tagen übernimmt er wieder das Zepter von Martin Demichelis, der laut mehreren Medienberichten Cheftrainer bei seinem Jugendklub River Plate in Buenos Aires wird.

FC Bayern II: Holger Seitz gibt Aufgabe als NLZ-Leiter auf und wird dauerhaft Demichelis-Nachfolger