FC Bayern II kommt in Fahrt – Haching erneut mit Problemen

Torgefährlich und defensivstark: Anton Heinz (li.) stiftet vorne Unruhe und Deniz Ofli sichert hinten ab. Zusammen bejubeln sie das 1:0 gegen Hankofen-Hailing. – Foto: IMAGO/Mladen Lackovic

FC Bayern II – SpVgg Hankofen-Hailing 2:0 (0:0). – Wie beim 1:0 unter der Woche im Derby gegen Haching standen die Bayern-Amateure auch im Duell gegen die „Dorfbuam“ aus Hankofen sattelfest in der Abwehr und blieben ohne Gegentor. Die in der Winterpause stark veränderten Münchner waren fast über die gesamte Partie feldüberlegen und ließen den auf Konter bedachten Niederbayern lediglich in der Anfangs- sowie Schlussphase der Partie Raum für Chancen. Stürmer Anton Heinz (10., 24., 41.) verpasste in der ersten Halbzeit noch gute Gelegenheiten zum ersten Treffer – auf der Gegenseite verhinderte FCB-Torwart Jannis Bärtl im Eins-gegen-eins-Duell mit Tobias Lermer die Gästeführung mit einer starken Parade (13.).

Der FC Bayern II gewinnt in der englischen Woche zweimal ohne Gegentor und die SpVgg Unterhaching kann nach ihrem misslungenen Jahresauftakt nur ein Unentschieden in Aubstadt nachlegen.

In der zweiten Hälfte waren die Münchner vor dem Tor der abstiegsbedrohten Hankofener effektiver, und Heinz nach einer Flanke (66.) sowie der eingewechselte Julien Yanda nach einem Konter (90.) machten den verdienten Heimsieg perfekt. „Schön, dass die Jungs cool geblieben sind und auf ihre Chancen gewartet haben“, sagte FCB-Trainer Holger Seitz, und fügte zur tadellosen Abwehrleistung an. „Das möchte ich noch nicht zu hoch hängen. Aber die Mannschaft hat es mit einer starken Mentalität gut wegverteidigt.“

TSV Aubstadt – SpVgg Unterhaching 1:1 (1:0). – Die SpVgg kommt im neuen Jahr noch nicht so recht auf Touren. Nach der Auswärtspleite im Derby bei den Bayern-Amateuren kamen die Hachinger in Aubstadt nicht über ein Unentschieden hinaus. Auf dem schwer bespielbaren Geläuf mühte sich die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender und geriet mit dem Aubstädter Tor von Egor Zelenskiy zunächst mit 0:1 in Rückstand (30.).