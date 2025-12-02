FC Bayern II kassiert klare Pleite gegen Regionalliga-Spitzenreiter

Nach der Pause macht der Club schnell scheinbar alles klar: Justin von der Hitz, der bereits in der 2. Bundesliga debütierte, zieht nach einem Konter von links nach innen und verwandelt im Anschluss eiskalt. Die Nürnberger haben im Anschluss Oberwasser, verpassen aber lange die Vorentscheidung. Auf der anderen Seite vergibt die Seitz-Elf zahlreiche Hochkaräter zum Anschlusstreffer. Den Deckel schraubt am Ende Nizar Üstel auf die Partie durch seinen ersten Regionalliga-Treffer.