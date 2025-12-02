FC Bayern II kassiert klare Pleite gegen Regionalliga-Spitzenreiter

Die Reserve des FC Bayern München unterliegt deutlich gegen den Regionalliga-Spitzenreiter aus Nürnberg. Im Grünwalder Stadion steht es am Ende 0:3.
Der FC Bayern München II verliert das nächste Spiel in der Regionalliga Bayern. Im Grünwalder Stadion beginnen die Münchner zunächst gut und haben direkt die erste Großchance. Guido Della Rovere (2.) versagen allein vor Nürnbergs Keeper Robin Lisewski aber die Nerven. Anton Heinz scheitert wenig später von der Strafraumkante, genauso wie Ljubo Puljic (21.), der Lisewski nach einem Freistoß zu einer tollen Parade zwingt.
Doch auch der Club hat früh Chancen: Zunächst schießt Noah Maboulou (10.) noch vorbei, ehe er in der 28. Minute den Regionalliga-Spitzenreiter in Führung schießt. Im Anschluss wehren sich die Münchner und kommen nach schönem Solo von Adin Licina fast zum direkten Ausgleich. Die größte Chance vor der Pause hat jedoch der 1. FC Nürnberg II, als Eric Porstner allein vor Leon Klanac auftaucht und den Münchner Keeper zu einer klasse Parade zwingt.
Nach der Pause macht der Club schnell scheinbar alles klar: Justin von der Hitz, der bereits in der 2. Bundesliga debütierte, zieht nach einem Konter von links nach innen und verwandelt im Anschluss eiskalt. Die Nürnberger haben im Anschluss Oberwasser, verpassen aber lange die Vorentscheidung. Auf der anderen Seite vergibt die Seitz-Elf zahlreiche Hochkaräter zum Anschlusstreffer. Den Deckel schraubt am Ende Nizar Üstel auf die Partie durch seinen ersten Regionalliga-Treffer.