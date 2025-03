Holger Seitz und der FC Bayern II mussten auch bei der DJK Vilzing eine Niederlage hinnehmen. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

FC Bayern II in der Krise: Trainer Holger Seitz verliert erstmals drei Regionalliga-Spiele in Folge Pleite bei Kellerkind als Tiefpunkt

Holger Seitz hat erstmals in der Regionalliga Bayern drei Spiele in Folge verloren. Der FC Bayern II steckt nach der nächsten Pleite in der Krise.

Die deutliche 0:3-Pleite gegen das Kellerkind stellte für FCB-Trainer Holger Seitz gleichzeitig ein Novum dar. Noch nie hatte der 50-Jährige in der Regionalliga Bayern zuvor drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Auch in seiner Zeit als Trainer der U17- und U19-Junioren der Münchner hatte Seitz maximal zwei Spiele hintereinander verloren. Der letzte vergleichbare Negativlauf datiert auf die Saison 2020/2021, als die kleinen Bayern aus der 3. Liga abgestiegen waren. Damals verlor der FC Bayern II unter der Führung von Seitz zweimal sogar vier Pflichtspiele am Stück. FC Bayern II plagen Personalprobleme