FC Bayern II holt Stürmer-Riesen von Drittliga-Absteiger

Meier, 1,95 Meter groß, spielte in der Jugend des 1. FC Magdeburg, ehe er 2023 nach Sandhausen wechselte. Dort kam er auf 56 Einsätze, erzielte elf Tore und bereitete sechs weitere vor. Beim FC Bayern ist Meier laut dem Bericht zunächst als zentrale Sturmspitze für die zweite Mannschaft eingeplant – mit dem klaren Ziel, in der neuen Saison den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen.

Meier: Vergleiche mit Gomez und Füllkrug

Spielerisch wird Meier mit Typen wie Mario Gomez oder Niclas Füllkrug verglichen: trotz seiner Größe bringt er Tempo und Wucht mit. Im DFB-Pokal machte er bereits auf sich aufmerksam, als er in der ersten Runde gegen den 1. FC Köln in der Nachspielzeit zum 2:2 traf. Sandhausen verlor die Partie letztlich in der Verlängerung mit 2:3, doch Meier war plötzlich bundesweit ein Name.

Eine Knieverletzung bremste ihn in der laufenden Saison aus – nach einer Innenbandverletzung im rechten Knie verpasste er fast fünf Monate. Ohne ihn verlor Sandhausen zwölf von 16 Spielen. Der SVS stieg am Ende ab – für Meier der Moment, um den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Mit dem Wechsel zum FC Bayern eröffnet sich Meier nun die große Chance, sich in einem Top-Klub zu etablieren – zunächst bei Bayern II, womöglich aber auch im Team von Kompany. (Dieser Artikel entstand in Kooperation mit FCBinside.de)