FC Bayern II hat Durststrecke vor Topspiel überstanden: „Wir sind zwei Schritte zurückgegangen“

Nach einer überragenden Hinrunde strauchelte die junge Truppe von Holger Seitz in den ersten Spielen nach der Winterpause. Die Amateure starteten gleich mit zwei Niederlagen gegen Schweinfurt und die Würzburger Kickers in das Fußballjahr 2025. Lediglich gegen den Aufsteiger Hankofen-Hailing gab es in den ersten sechs Spielen ein Remis.

Einen Grund dafür sieht der Bayern-Trainer in der Entwicklung seiner Mannschaft. Vor allem die fehlende Zweikampfstärke sind dem Bayern-Trainer aufgefallen. „Wir sind von den Trainingsinhalten her zwei Schritte zurückgegangen. Wir mussten die Jungs, die aus der U19 in den Herrenbereich nachgerückt sind, erst an den Herrenfußball heranführen“, sagte Seitz im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort nach dem Sieg gegen Bamberg.

Zurück in der Erfolgsspur: Seitz-Truppe fertig Schlusslicht Bamberg zu hause ab

Trotz des ausbleibenden Erfolgs zum Rückrunden-Start sah der 50-Jährige eine positive Tendenz in der Entwicklung seiner Mannschaft. Am Einsatz und der Bereitschaft hatte Seitz nichts auszusetzen. „Die Jungs wollten immer. Sie haben stets versucht, das Bestmögliche herauszuholen. Wir haben die Spiele zu Recht verloren. Uns wurde so aufgezeigt, was noch fehlt.“

Die Arbeit hat sich nun vergangenen Freitag ausgezahlt. Mit einem 6:0-Kantersieg im Heimspiel gegen Bamberg konnten die Amateure endlich wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. „Wir haben echt gut gespielt und wenig Fehler gemacht. Wir waren total souverän und haben es nach vorne orientiert gut fertig gespielt“, lobt Seitz seine Talente.

Wiedersehen mit dem Spitzenreiter: Bayern Amateure spielen in Schweinfurt auf Sieg

Am Donnerstag wartet mit dem Spitzenreiter aus Schweinfurt, gegen die die Negativserie der Amateure zum Rückrundenstart begann, ein richtiger Brocken auf die Münchner. Der Favorit beim Auswärtsspiel in Unterfranken sind klar die Hausherren. „In der Hinrunde hätte ich uns in der Favoritenrolle gesehen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir uns nichts vormachen“, sagt Seitz.

Trotzdem gibt sich der Bayern-Coach selbstbewusst und räumt seiner Mannschaft auch beim Tabellenführer Chancen ein. „Schweinfurt hat die Zielsetzung, das Spiel gewinnen zu müssen. Wer dann Favorit ist und wer nicht, wollen wir nicht beurteilen. Wir wollen das Spiel gewinnen“.

1. FC Schweinfurt steht vor der Meisterschaft un dem Aufstieg in die 3. Liga

Mit 61 Zählern nach 29 Spielen ist der 1. FC Schweinfurt klar auf Meisterschaftskurs. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Würzburger Kickers beträgt fünf Spiele vor Schluss ganze neun Punkte. Mit einem Sieg gegen die Bayern und einem Patzer der Würzburger am Sonntag in Buchbach wäre den Unterfranken die Meisterschaft nur noch rechnerisch zu nehmen.

Die Amateure des FC Bayern München wollen da noch ein Wörtchen mitreden und sich als Stolperstein für den 1. FC Schweinfurt entpuppen. Mit einem Sieg hätte man die Dürre-Phase nach der Winterpause, angefangen mit der Hinspiel-Pleite gegen die Unterfranken, wohl endgültig abgeschlossen. (seb)