FC Bayern II gegen VfB Eichstätt LIVE: Demichelis-Elf will Heimbilanz aufpolieren 20. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der FC Bayern II und der VfB Eichstätt eröffnen am Freitagabend den 20. Spieltag der Regionalliga. Wir berichten im Live-Ticker.

Das Hinspiel am ersten Spieltag der Saison war eine klare Sache für den Nachwuchs des FC Bayern . Mit 4:0 gewannen die Talente von der Säbener Straße im Liqui-Moly-Stadion. Hyunju Lee war Mitte Juli zweimal für die Münchner erfolgreich. Emilian Metu und Lucas Copado machten den klaren Auftaktsieg perfekt.

FC Bayern II gegen VfB Eichstätt im Live-Ticker: Gäste kommen mit vier Siegen in Serie nach München

Seitdem wechseln sich Siege und Niederlage bei der Demichelis-Elf ab. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt vor dem Spieltag 17 Zähler. Am vergangenen Wochenende gewann der FC Bayern II mit 4:0 in Pipinsried. Vor zwei Wochen setzte es gegen die Zweitvertretung vom Valznerweiher eine 1:3-Niederlage.

Die Gäste kommen mit breiter Brust in die Landeshauptstadt. Trainer Markus Mattes und seine Spieler haben die letzten vier Spiele gegen Wacker Burghausen, den SV Heimstetten, FC Augsburg II und TSV Buchbach gewonnen - dreimal sogar zu Null. Nach dem durchwachsenen Saisonstart ist der VfB in der Tabelle nach oben geklettert und inzwischen auf einem Nichtabstiegsplatz - allerdings punktgleich mit dem ersten Relegationsplatz zur Bayernliga. Gelingt Eichstätt der nächste Coup oder feiert der FC Bayern II seinen zweiten Sieg in Serie? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (jb)