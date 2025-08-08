FC Bayern II gegen TSV Schwaben Augsburg heute LIVE: U23 will Siegesserie ausbauen

Der FC Bayern II empfängt heute Abend den TSV Schwaben Augsburg und will den nächsten Sieg. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

München – Schon wieder ein Heimspiel für die U23 des FC Bayern . Nach dem 6:3-Spektakel vor einer Woche gegen den TSV Buchbach tritt heute der TSV Schwaben Augsburg im Stadion an der Grünwalder Straße an und wird versuchen, den Talenten aus München die erste Niederlage beizubringen.

Markus Weinzierl über den Saisonstart der U23.

Die Gastgeber sind optimal aus den Startlöchern gekommen. Am ersten Spieltag feierten Holger Seitz und seine Spieler einen Last-Minute-Sieg bei der Reserve des FC Augsburg. Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am Campus, ist mit dem Auftakt natürlich zufrieden, sieht aber trotz der beiden Erfolgen noch Luft nach oben. „Sicherlich war noch nicht alles Gold, was glänzte“, sagte der 50-Jährige im Interview. „Speziell über weite Strecken der zweiten Hälfte gegen Buchbach können wir viel rausziehen, was wir noch besser machen können.“

Nicht mehr mit an Bord ist Tarek Buchmann, der gegen den Kult-Klub knapp 60 Minuten im Einsatz war. Der Youngster ist unter der Woche von der Säbener Straße an den Valznerweiher nach Nürnberg ausgeliehen worden und will bei den Franken zu alter Stärke zurückfinden. „Der FC Bayern wird ihn eng begleiten“, kündigte Sportdirektor Christoph Freund an.

TSV Schwaben Augsburg vor Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München II noch ohne Punktgewinn

Bei den Gästen läuft es in dieser Saison bislang noch nicht rund. Zum Auftakt verlor die Elf von Spielertrainer Matthias Ostrzolek mit 0:1 in Nürnberg. Vor einer Woche musste sich der Ex-Profi mit seiner Mannschaft zuhause Aufsteiger VfB Eichstätt gar mit 1:4 geschlagen geben. Am Dienstag setzte es in der 2. Runde des Bayerischen Toto-Pokals dann noch ein 1:2-Niederlage bei Bayernligist TSV Landsberg.

Letzte Saison gewann der FCB sein Heimspiel mit 3:0. Die Partie in Augsburg endete 1:1-Unentschieden. Wird der FC Bayern II heute Abend seiner Favoritenrolle gerecht und feiert den dritten Sieg im dritten Spiel der Saison? Oder sorgen die Schwabenritter für eine Überraschung in Giesing? Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.