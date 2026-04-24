FC Bayern II gegen TSV Aubstadt LIVE: Holger Seitz auf Abschiedstour 31. Spieltag der Regionalliga Bayern von Sarah Georgi · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser

Für Holger Seitz ist es der zweite Abschied als Trainer von den FC Bayern Amateuren. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Die Amateure des FC Bayern München treffen am Abend im Grünwalder Stadion auf den TSV Aubstadt. Vincent Manuba fällt verletzt aus. Der Live-Ticker.

31. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München - TSV Aubstadt -:- (-:-)

Tabelle: Der FC Bayern München belegt aktuell den neunten Tabellenplatz. Die Gäste aus Aubstadt stehen auf Platz fünf mit fünf Punkten mehr.w

Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker. Unter der Woche wurde bekannt, dass es für den Trainer der FC-Bayern-Amateure, Holger Seitz, die letzten Spiele an der Seitenlinie werden. Mit dem Spiel gegen den TSV Aubstadt beginnt nun also offiziell seine Abschiedstour. Seit 2018 steht der 51-Jährige, mit Ausnahme der Spielzeit 2019/20, an der Seitenlinie des Regionalligisten. In seinem ersten Jahr schaffte er gleich den Aufstieg in die 3. Liga, nach der Saison 2020/21 ging es dann aber wieder runter in die vierthöchste Spielklasse. Das Spiel gegen den TSV Aubstadt ist das vorletzte Heimspiel für ihn im Grünwalder Stadion. Nach der Saison übernimmt laut Sky der Brasilianer Dante, der mit dem FC Bayern München 2013 als Spieler das Triple holte. Holger Seitz wird dem Verein jedoch weiterhin erhalten bleiben. In welcher Funktion, ist bisher nicht öffentlich.