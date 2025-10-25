FC Bayern II gegen Illertissen LIVE: Trotzen die Münchner den Personalsorgen?

Der FC Bayern München II empfängt heute Illertissen. In der Regionalliga wollen die Bayern wieder in die Erfolgsschiene gelangen. Der Live-Ticker.

Vorbericht: München – Der FC Bayern München II empfängt am Samstagnachmittag den FV Illertissen. „Mit Illertissen wartet nun ein formstarker Gegner mit vier Siegen aus sechs Spielen. Für uns kommt es darauf an, Sicherheit in unser Spiel zu bekommen. Gerade durch den Ausfall von Benno Schmitz müssen hier jetzt die jungen Spieler Verantwortung übernehmen und in die Rolle wachsen“, wird Cheftrainer Holger Seitz auf der offiziellen Vereinshomepage zitiert.

Am 14. Spieltag reiste die Seitz-Elf zum Tabellensiebten, dem TSV Aubstadt, ein Gegner bei dem sich die Amateure schon länger schwertaten. Seit 2021 ging der FCB auswärts in Aubstadt sieglos aus. Mit vier erfolglosen Spielen in Folge und einer langen Liste an fehlenden Spielern, gelang dem FC Bayern II der erwünschte Befreiungsschlag . Nach einem 0:1-Rückstand trafen die Gäste dreifach durch David Heindl (51.), Anton Heiz (67.) und Bajung Darboe (83.).

„Mit dem Gegentreffer in der ersten Hälfte mussten wir direkt wieder einen Rückschlag hinnehmen. Die Reaktion meiner jungen Mannschaft war dann aber gut, so wünscht man sich das auch in diesen Situationen. Wir hatten mehr Kontrolle im Spiel und haben schlussendlich auch unsere Chancen genutzt. Es war ein verdienter Sieg mit wichtigen Erfahrungswerten“, sagte Seitz nach der Partie.

Regionalliga Bayern im Live-Ticker: FC Bayern München II gegen FV Illertissen

Wie auch schon am letzten Spieltag fehlt dem FCB erneut einiges an Personal. Javier Fernández und Louis Richter trainieren zwar wieder mit der Mannschaft, sind aber noch nicht spielreif. Neben den Langzeitverletzen fehlen Michael Schott, Felipe Chávez, Tim Binder und Guido Della Rovere angeschlagen. Kapitän Benno Schmitz kann ebenfalls aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht spielen.

Die Gäste aus Illertissen weisen dagegen eine sehr gute Form auf. Seit sechs Spielen sind sie ungeschlagen, davon vier Siege und zwei Unentschieden. Ob diese Serie gegen die Amateure hält? Wir berichten im Live-Ticker.