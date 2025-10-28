FC Bayern II gegen Greuther Fürth II heute LIVE: U23-Treffen im Grünwalder Stadion

Die U23 des FC Bayern erwartet am heutigen Dienstagabend die 2. Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion.

München – Nachholspiel in der Regionalliga Bayern: Der FC Bayern trifft am heutigen Dienstagabend im U23-Duell auf die SpVgg Greuther Fürth. Blickt man auf die Tabelle , gehen die Gastgeber im Stadion an der Grünwalder Partie als leichter Favorit ins Spiel und hoffen auf den sechsten Saisonsieg.

Holger Seitz.

Am vergangenen Samstag musste sich die Mannschaft von Trainer Holger Seitz gegen DFB-Pokal-Schreck FV Illertissen auf Giesings Höhen geschlagen geben. Trotz 30-minütiger Überzahl und zwischenzeitlicher 2:1-Führung verloren die Talente am Ende mit 3:4.

Der 51-jährige Chefcoach rechnet heute Abend mit einem speziellen Spiel. „Der Altersdurchschnitt ist ein anderer, und vielleicht haben wir ein oder zwei erfahrenere Spieler dabei“, wird Seitz im Vorfeld der Partie auf der Website der Roten zitiert. „Insgesamt werden wir aber die jüngere Mannschaft sein. Für uns wird es wichtig sein, die Zweikämpfe anzunehmen, defensiv aktiv zu agieren und gleichzeitig unsere spielerischen Qualitäten ins Spiel zu bringen.“

U23 der SpVgg Greuther Fürth hofft in München auf dritten Auswärtssieg der Saison

Das kleine Kleeblatt kam am vergangenen Wochenende gegen Ansbach nicht über ein 2:2 hinaus. Die Franken führten zwar mit 2:0, kassierten aber in den letzten zehn Minuten noch zwei Treffer. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Ex-Profi Robert Hilbert das eigene Punktekonto auf 14 aufstocken und über den Strich springen.

In der vergangenen Spielzeit gab es zwei klare Heimsiege (4:0 in München, 5:1 in Fürth). Gelingt den Gästen der dritte Auswärtssieg der Saison oder behalten die Münchner Talente wie im Vorjahr die Punkte in der Landeshauptstadt? Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.