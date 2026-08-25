FC Bayern II gegen FC Memmingen LIVE: Zwei Toptalente starten bei der Dante-Elf

Holen Benno Schmitz und der FC Bayern II endlich den ersten Saisonsieg? – Foto: Adrian Goldberg/FuPa Oberbayer

Am 5. Spieltag der Regionalliga Bayern hat der FC Bayern II den FC Memmingen zu Gast. Wir berichten ab 18:30 Uhr im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

Denn der FC Memmingen gastiert als aktueller Tabellenvierter bei der Reserve des deutschen Rekordmeisters. Die Allgäuer gehören bislang zu den größten Überraschungen der noch jungen Saison. Aus den ersten vier Spielen holte der FCM zehn Punkte. Am vergangenen Spieltag gab es beim 0:3 gegen den TSV 1860 die erste Saisonniederlage. Dabei war die Partie allerdings weit ausgeglichener und offener, als das Ergebnis am Ende lautete. Mit einem Sieg gegen das zweite Münchner Team der Regionalliga Bayern könnte Memmingen am Dienstagabend sogar die Tabellenführung übernehmen.

Vorbericht: Vierter gegen Achtzehnter heißt es, wenn der FC Bayern II und der FC Memmingen am Dienstagabend im Rahmen des 5. Spieltags der Regionalliga Bayern im Grünwalder Stadion aufeinandertreffen. Die Vorzeichen sind dabei allerdings andersherum, als die meisten Experten wohl vor der Spielzeit gedacht hatten.

FC Bayern II ist noch ohne Sieg

Ganz anders verläuft die Saison des FC Bayern II bislang. Mit erst einem Zähler steht das Team von Neu-Trainer Dante auf dem vorletzten Rang. Allerdings hat der FCB erst drei Partien absolviert und könnte mit zwei Siegen in den zwei im Vergleich zur Konkurrenz noch ausstehenden Partien einen großen Sprung in der Tabelle machen. Die Aufgabe am Dienstagabend wird allerdings nicht einfach. Trotz des schwachen Saisonstarts gibt sich Dante gegenüber den Vereinsmedien weiter positiv: „Wir sind bereit, eine starke Leistung abzuliefern.“

FC Bayern II holte gegen 1. FC Schweinfurt ersten Punkt

Beim Saisonauftakt verlor die Zweitvertretung des FC Bayern gegen den SC Eltersdorf spät mit 0:1. In Burghausen war das Dante-Team beim 0:2 gegen den SV Wacker dann chancenlos. Beim 1:1 gegen den 1. FC Schweinfurt vor knapp zwei Wochen ließ die junge und mal wieder neu formierte Mannschaft zwei Punkte liegen. Selbstvertrauen konnten sich Guido della Rovere & Co. zuletzt beim 7:0-Kantersieg im Testspiel gegen den FSV Pfaffenhofen an der Ilm holen.

An diese Leistung soll nun im dritten Ligaheimspiel angeknüpft werden und im vierten Anlauf endlich der erste Dreier unter Ex-Spieler Dante gelingen. Wir sind vor Ort und berichten live ab 18:30 Uhr im ausführlichen Live-Ticker von der Begegnung aus dem Grünwalder Stadion. (Alexander Nikel)