 2026-07-23T06:38:08.609Z

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FC Bayern II gegen Eltersdorf LIVE: Glückt Dantes Pflichtspiel-Debüt?

1. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Dante steht heute das erste Mal für ein Pflichtspiel an der Seitenlinie.
Dante steht heute das erste Mal für ein Pflichtspiel an der Seitenlinie. – Foto: Adrian Goldberg

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Das Warten hat ein Ende! In der Regionalliga Bayern rollt wieder der Ball. Der FC Bayern München II empfängt den Aufsteiger Eltersdorf. Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 19:00 Uhr
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