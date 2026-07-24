Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FC Bayern II gegen Eltersdorf LIVE: Glückt Dantes Pflichtspiel-Debüt?
1. Spieltag der Regionalliga Bayern
von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Dante steht heute das erste Mal für ein Pflichtspiel an der Seitenlinie. – Foto: Adrian Goldberg