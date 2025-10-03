FC Bayern II gegen Ansbach LIVE: Endet die Münchner Krise?

Guido della Rovere ist einer der Leistungsträger der Mannschaft. Gegen Würzburg war aber auch er machtlos. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Nächste Chance für die Reserve des FC Bayern. Auswärts trifft die Elf auf die SpVgg Ansbach. Hilftt heute wieder Lennart Karl aus? Der Live-Ticker.

12. Spieltag der Regionalliga Bayern: SpVgg Ansbach – FC Bayern München II -:- (-:-)

Tabelle: Für die Reserve des FC Bayern sieht es langsam düster aus. Aktuell liegt die Elf auf dem elften Platz. Selbst die Abstiegsränge sind nicht weit entfernt. Ansbach ist einen Platz über den Bayern. Allerdings hat der FCB in dieser Saison im Gegensatz zu den Liga-Konkurrenten auch erst neun Partien absolviert.

München – Am Tag der Deutschen Einheit gibt es für den FC Bayern II die nächste Chance auf drei Punkte. Die jungen Münchner treffen heute im Auswärtsspiel auf die SpVgg Ansbach. Nach dem so guten Saisonstart ist der FC Bayern II seit drei Spielen punktlos. Der letzte Sieg, das 4:1 über den FC Memmingen, stammt von Ende August. In Panik verfällt man deswegen noch nicht bei den Münchnern, setzte zuletzt aber auf prominente Verstärkung. Gegen die Würzburger Kickers durfte Top-Talent Lennart Karl erstmals in der Regionalliga ran. Ein erneuter Einsatz von Karl oder ein erneuter Einsatz von Wisdom Mike scheint fraglich, angesichts der Champions League Reise nach Zypern und dem anstehenden Bundesliga-Spiel am Samstagabend in Frankfurt. Mittelfristig könnten Karl und Wisdom aber von Spielpraxis im Herrenbereich in der zweiten Mannschaft profitieren.

Auf Bayern München II wartet mit Ansbach eine Regionalliga-Wundertüte Die Lage beim FC Bayern München II ist nach drei Spielen angespannt, aber nicht aussichtslos. Selbst die oberen Tabellenplätze sind noch in Reichweite, wenn die Bayern ihre beiden Nachholspiele gewinnen – auf die Abstiegsränge beträgt der Vorsprung aber nur mehr drei Punkte. Gewinnen sollten die Bayern dann auch das heutige Spiel gegen die SpVgg Ansbach, wenn sie weiter zu den Top-Teams der Liga zählen wollen. Der direkte Tabellennachbar der Münchner hat bislang 14 Punkte auf dem Konto. Die Abwehr der Ansbacher zählt zu den Schwächsten der Liga – schon 22 Gegentreffer. Gut läuft es für die Franken wiederum in der Offensive. Obwohl sich bislang keiner der Spieler als absoluter Torjäger aufgetan hat, hat die Elf ebenfalls 22 eigene Treffer. Björn Angermeier und Niklas Seefried haben je vier Treffer auf ihrem Konto. FC Bayern München II setzt auf Youth-League-Doppelpacker gegen Ansbach Bemerkenswert ist außerdem die aktuelle Form: Die Ansbacher holten aus den letzten fünf Partien 13 Punkte. Nicht gegen die Bayern auflaufen wird Johannis Zimmermann. Der 22-jährige Verteidiger, der vor dieser Saison vom Bayernligisten VfB Eichstätt zu den Ansbachern kam, kassierte gegen die SpVgg Hankofen bereits seine fünfte gelbe Karte der Saison. So fehlt der Stammspieler seinem Trainer Horst Diller ausgerechnet gegen die ebenfalls torgefährlichen Bayern.

