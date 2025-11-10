FC Bayern II fertig Aschaffenburg vor Magaths Augen ab – Sven schlägt Lars im Bruderduell

Der Knoten bei der SpVgg Unterhaching ist im brisanten oberbayerischen Derby im Duell zwischen den beiden Zwillingsbrüdern Sven und Lars Bender geplatzt. Nach zuvor zwei Niederlagen hintereinander gewannen die Hachinger in Burghausen . „Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, lobte SpVgg-Cheftrainer Bender. „Wir haben in sehr guten Momenten zugeschlagen, die Tore gemacht und verdient gewonnen.“ Insbesondere in der ersten Hälfte wie am Schnürchen.

Die SpVgg Unterhaching beendet die Hinrunde mit einem Oberbayern-Derbysieg. Und bei den kriselnden Bayern-Amateuren fällt mit einem Kantersieg vor den Augen von Felix Magath die Last von den Schultern.

Manuel Stiefler mit einem sehenswerten Tor mit der Hacke (20.) sowie das 2:0 von Cornelius Pfeiffer aus spitzem Winkel (45.) sowie Nils Ortel (48.) nach zwei dicken Wacker-Abwehrschnitzern brachte die Gäste bereits früh auf die Siegerstraße. Das 1:3 durch einen Kopfball von Alexander Sorge (82.) nach einer Ecke änderte ebenso wenig am klaren Hachinger Derbysieg wie eine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit von Burghausens Artur Andreichyk (84.). Den Herbstmeistertitel musste der Drittliga-Absteiger dem 1. FC Nürnberg II überlassen.

Auf der Tribüne verfolgte der zuletzt in den Aschaffenburger Sportvorstand offiziell gewählte Felix Magath gebannt das Spiel im Grünwalder Stadion. Der ehemalige FC Bayern-Cheftrainer musste dabei zusehen, wie sein ehemaliger Arbeitgeber seine Viktoria zerlegte. In der temporeichen Partie mit vielen Chancen auf beiden Seiten köpfte David Heindl die zuvor drei Mal in Serie erfolglosen Münchner nach einer Ecke in Führung (25.). Richard Meier erhöhte nach einem Solo auf 2:0 (38.) und Tim Binder legte mit einem satten Linksschuss den dritten Treffer nach (64.).

Auf das zwischenzeitliche 1:3 durch Aschaffenburgs Georgios Makridis (66.) antworteten Anton Heinz per Foulelfmeter (77.) und Maximilian Schuhbauer nach einem Konter (90.) mit zwei weiteren Toren für die kleinen Bayern. „Es war wichtig, dass wir das Gefühl des Gewinnens bekommen“, sagte Amateure-Cheftrainer Holger Seitz. Mit noch zwei ausstehenden Nachholspielen fiel die Zwischenbilanz von Seitz optimistisch aus. „In einer Negativspirale nimmt die Mannschaft mehr Erfahrungswerte mit als wenn man in einem Flow ist.“