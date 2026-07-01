FC Bayern II erneut bestraft: Regionalliga-Tabelle 25/26 ändert sich

Beim Auswärtsspiel am 1. April in Burghausen hatten die Fans der Bayern-Amateure Pyrotechnik gezündet. Dafür folgte nun vom BFV eine Strafe. – Foto: Michael Buchholz

Die Abschlusstabelle der Saison 2025/26 in der Regionalliga Bayern ändert sich nachträglich. Denn der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat den FC Bayern München II abermals für das Verhalten seiner Fans bestraft, die beim Auswärtsspiel in Burghausen am 1. April erneut Pyrotechnik abgebrannt hatten. Den Bayern-Amateuren werden rückwirkend zwei Zähler abgezogen, zusätzlich zu dem einen Punkt, der schon nach vorangegangen Verfehlungen einkassiert worden war. Dadurch rutscht die Profireserve des FCB im Endklassement um gleich drei Plätze von Tabellenrang acht auf elf nach unten. Zudem müssen die Bayern erneut eine Geldstrafe im fünfstelligen Bereich zahlen. Nachträgliche Auswirkungen auf Aufstiegs- bzw. Abstiegskampf hat das aber freilich keinen.

Der Pressemitteilung des BFV im Wortlaut: "Weiterer Punktabzug in der Regionalliga Bayern und zusätzliche Geldstrafe für den FC Bayern München II: Das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat dem FC Bayern München II wegen pyrotechnischer Vorfälle beim Auswärtsspiel gegen den SV Wacker Burghausen am 1. April 2026 zu einer Geldstrafe in Höhe von 16.750 Euro sowie dem Abzug von zwei Punkten für die abgelaufene Spielzeit 2025/26 verurteilt.

Bereits im Februar 2026 hatte das Sportgericht die Bayern mit einem Punktabzug sowie einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro belegt. Das Urteil ist rechtskräftig, die Tabelle wurde entsprechend korrigiert. In der Partie des 26. Spieltags hatten Anhänger des FC Bayern in Burghausen zum wiederholten Male massiv pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und so für eine Spielunterbrechung gesorgt. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der FC Bayern München II in insgesamt 13 Fällen wegen Verstößen gegen die Platzdisziplin sportgerichtlich verurteilt."