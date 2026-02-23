FC Bayern II empfängt Unterhaching im zweiten Anlauf nach Schnee-Absage

Den von Sven Bender trainierten Hachingern kommt der um vier Tage nach hinten verlegte Jahresauftakt aus personeller Sicht entgegen. – Foto: Sven Leifer

Das Derby wird heute nachgeholt. Die Bayern haben neun Spieler verloren. Ein Ex-Hachinger könnte gegen seinen früheren Verein debütieren.

Sie nehmen den nächsten Anlauf, das Nachbarschaftsduell am 21. Spieltag der Regionalliga Bayern auszutragen. Der FC Bayern II empfängt an diesem Dienstag die SpVgg Unterhaching um 19 Uhr im Grünwalder Stadion. Nachdem die ursprünglich am vergangenen Freitag angesetzte Partie aufgrund des starken Schneetreibens kurzfristig abgesagt wurde, dürfte dem Flutlichtspiel diesmal zumindest kein Schneefall mehr in die Quere kommen, glaubt man dem Wetterbericht.

Den von Sven Bender trainierten Hachingern kommt der um vier Tage nach hinten verlegte Jahresauftakt aus personeller Sicht entgegen. So könnte ein zuletzt verletzungsbedingt ausgebremstes Duo für eine Kadernominierung infrage kommen. Sowohl der am Knie verletzte Stammtorwart Erion Avdija als auch Offensivspieler Jeroen Krupa konnten zuletzt wieder mit der Mannschaft trainieren und sind für die Partie gegen den Hachinger Kooperationspartner möglicherweise eine Option für Bender. Andererseits fehlt der SpVgg neben den beiden Langzeitverletzten Timon Obermeier und Ben Erlmann diesmal der angeschlagene Marc Zimmermann.

Eine weitaus größere Personalrochade als der Regionalliga-Zweite haben auf der anderen Seite die Amateure des FC Bayern vor sich. Weniger wegen der vier verletzungsbedingten Ausfälle dürfte die Mannschaft von Trainer Holger Seitz gegenüber dem Hinspiel ein komplett anderes Team aufbieten. Die Bayern-Amateure haben vielmehr einen starken personellen Umbruch in der Winterpause hinter sich. Neun Spieler haben die Bayern bei nur einem Rückkehrer-Neuzugang (Mudaser Sadat) verlassen. Unter den Abgängen befinden sich Stammkräfte wie Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan), Adin Licina (Juventus Turin) sowie Max Mergner (Vienna First FC). Von den beiden an Haching ausgeliehenen Stürmern Gibson Adu und Richard Meier könnte Letzterer ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein sein Debüt im Hachinger Trikot geben. (rmf)