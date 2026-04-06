FC Bayern II beendet Mini-Krise dank Geniestreich von Toptalent gegen DJK Vilzing

Maycon Cardozo erzielte den goldenen Treffer gegen Vilzing. – Foto: IMAGO

Den „Goldenen Treffer“ für den FCB-Nachwuchs erzielte Toptalent Maycon Cardozo nach etwas mehr als einer halben Stunde nach einer „verunglückten Flanke“. Zuvor hatte Guido della Rovere nach einem Sololauf nur den Pfosten getroffen. Vor der Pause ließen Cardozo sowie Kapitän Anton Heinz, David Heindl und Vinzent Manuba gleich mehrere Topchancen auf weitere Treffer aus.

Der FC Bayern II hat seine Mini-Krise von zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge beendet. Das Team von Trainer Holger Seitz besiegte am Montagnachmittag Tabellennachbar DJK Vilzing mit 1:0. Die Zuschauer im Grünwalder Stadion bekamen bei herrlichem Frühlingswetter insgesamt verbesserte Amateure zu sehen.

Die zweite Halbzeit begann zunächst einmal, wie die erste geendet hatte, mit einer Großchance für die Hausherren. Der zur Pause eingewechselte Maximilian Schuhbauer traf nur den Pfosten. Im Anschluss verloren die Gastgeber aber den Faden. Vilzing wurde mit Fortgang der Partie immer mutiger und hatte aussichtsreiche Möglichkeiten auf den Ausgleich. Schlussendlich wurde der Chancenwucher aus Halbzeit eins aber nicht bestraft. Das Seitz-Team brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Torwart Jannis Bärtl zeigte in der Nachspielzeit noch eine Glanzparade.

Vorbericht:

München – Der Kampf an der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern spitzt sich so langsam zu. Drei Teams streiten nach aktuellem Stand an den verbleibenden acht regulären Spieltagen bis zum Saisonende noch um die Meisterschaft. Nicht dazu gehört entgegen aller Erwartungen vor der Saison der FC Bayern II.

Die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters steht nach 26 absolvierten Partien auf Platz sieben und damit im Nirgendwo der Tabelle. Folglich spielen die „kleinen Bayern“ bis zur Sommerpause sportlich eigentlich nur noch um die berühmt berüchtigte „Goldene Ananas“. Dennoch will das Team von Cheftrainer Holger Seitz die Ergebnis-technisch sehr enttäuschende Spielzeit, vor allem mit Blick auf die Tabelle, mit dem bestmöglichen Ergebnis abschließen.

DJK Vilzing entschied Hinspiel gegen FC Bayern II für sich

Selbiges gilt für die DJK Vilzing: Für die Gäste aus der Oberpfalz geht es ebenfalls um nichts mehr, zu groß ist der Rückstand auf die Topplätze und der Vorsprung auf die Relegations- und Abstiegszone. Für Vilzing bringt die Auswärtsreise ins Grünwalder Stadion dennoch einiges an Brisanz mit. Mit einem Dreier könnte die DJK den FC Bayern II sogar überholen.

Vor dem Duell am Ostermontag hat das Team aus dem Landkreis Cham nur zwei Punkte weniger auf dem Konto. Im Hinspiel Ende September 2025 siegte der eigentlich klare Außenseiter mit 1:0. Nun könnte Vilzing das Kunstwerk, die Bayern zu schlagen, gleich zweimal in einer Spielzeit gelingen. Allerdings geht der Dorfklub nicht gerade mit Rückenwind in die Partie in München.

FC Bayern II und DJK Vilzing sind nicht in Form

In sieben Begegnungen nach der Winterpause gab es erst zwei Siege. Seit drei Spielen ist die Mannschaft von Trainer Thorsten Kirschbaum aktuell ohne Sieg. Ähnlich unrund lief es jedoch auch für die FCB-Youngster zuletzt. Nach den Unentschieden gegen den FC Memmingen und die SpVgg Greuther Fürth II gab es am vergangenen Montag eine Last-Second-Pleite beim kriselnden SV Wacker Burghausen.

Gegen Vilzing soll es nun die Wiedergutmachung geben: „Wir wollen nach dem letzten Spiel eine Reaktion zeigen und die Basics auf den Platz bringen, die uns in Burghausen gefehlt haben: Entschlossenheit in den Zweikämpfen, klares Passspiel und Aktivität ohne Ball“, wird Seitz auf der Vereinshomepage zitiert.

Trainerwechsel beim FC Bayern II im Sommer?

Für den 51-Jährigen ist es wohl das letzte persönliche Duell mit Vilzing an der Seitenlinie des FCB, auch wenn beide Teams in der nächsten Saison in der Regionalliga Bayern antreten werden. Nach Sky-Informationen legt Seitz im Sommer seinen Trainerposten bei den Amateuren nieder. Ob er in die Campus-Führung zurückkehrt oder den FC Bayern sogar verlässt, sei noch offen. Auch U19-Trainer Peter Gaydarov beendet seine Tätigkeit nach der Saison im Zuge der vom neuen Sportlichen Leiter Michael Wiesinger vorangetriebenen Umstrukturierung. Sein Abschied soll bereits sicher sein.

Ob der FC Bayern II beim Auftakt der möglichen Abschiedstournee von Seitz gegen die DJK Vilzing zurück in die Erfolgsspur findet, zeigt sich am Ostermontag ab 14 Uhr. Wir berichten im ausführlichen Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion von der Partie. (Alexander Nikel)