FC Bayern hat Trainer-Wirbel satt: Seitz soll Stabilität bringen – und Profifußball „Unsere Aufgabe ist nicht, Trainer auszubilden“

In den kommenden drei Spielen bis zur Winterpause soll das Trainerteam um Seitz in gleicher Besetzung bestehen bleiben. Erst in der Winterpause wolle man sich über eventuelle Personalwechsel Gedanken machen. Mit Seitz am Ruder will der Verein, alsbald in den Profifußball zurückzukehren. „Die Qualität soll so hoch sein, dass sich kein Mensch gegen die 3. Liga wehrt“, betont Sauer.





Mit Erfolgen kennt sich Seitz bestens aus. Bereits 2019 war er mit den kleinen Bayern als Trainer in die 3. Liga aufgestiegen. Der Niederbayer strahlt für seinen dritten Anlauf entsprechend Zuversicht aus. „Die Spielkontrolle und die Zielstrebigkeit im Ballbesitz haben mir sehr gut gefallen, aber was die Anzahl der Tormöglichkeiten und den Zug zum Tor angeht, gibt es Verbesserungspotential“, sagte Seitz bei FC Bayern.tv. (Robert M. Frank)