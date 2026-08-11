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Ligabericht
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FC Bayern glänzt im Derby – Tor-Spektakel in der U17-Liga
Derby-Wahnsinn und späte Wendungen prägen die Gruppe C.
Nürnberg bezwingt Ulm dank Blitzstart und Kusche-Doppelpack
1. FC Nürnberg – SSV Ulm 1846 Fußball 3:1 (3:1) Der Club erwischte vor 100 Zuschauern einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute brachte Luis Kusche die Hausherren per Foulelfmeter in Führung. Ulm zeigte sich geschockt. Kusche legte nur wenig später nach (15.). Die Spatzen bewiesen jedoch Moral. Elian-Efe Erdugan verkürzte schnell auf 2:1 (20.). Die Hoffnung der Gäste hielt nicht lange. Noch vor der Pause stellte Metehan Eksiner den alten Abstand her. Er verwandelte den zweiten Foulelfmeter der Partie sicher zum 3:1-Endstand (39.). Schiedsrichter Raphael Jüch leitete die Partie souverän.
Souveräner Derby-Sieg: Bayern lässt Augsburg keine Chance
FC Augsburg – FC Bayern München 0:3 (0:1) Der FC Bayern München untermauerte seine Ambitionen mit einem deutlichen Auswärtssieg im bayerischen Duell. Vor der größten Kulisse des Spieltags (210 Zuschauer) hielt Augsburg defensiv lange dagegen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brach Atakan Etüz den Bann und erzielte das 0:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Deni Zubovic schnell auf 0:2 (52.). Augsburg fand offensiv kein Rezept gegen die Münchner Defensive. Erneut Etüz machte mit seinem zweiten Treffer alles klar (76.). Schiedsrichter Jonas Braun (Wehr) leitete die faire Partie gewohnt souverän.
Packendes S-Bahn-Derby: Unterhaching bezwingt Sechzig in Schlussphase
SpVgg Unterhaching – TSV 1860 München 3:2 (0:1) Dieses Derby bot den 100 Zuschauern absoluten Nervenkitzel. Die Löwen erwischten den besseren Start. Veit Bartsch traf früh zum 0:1 (6.). Haching rannte lange an. Im zweiten Durchgang platzte der Knoten. David Haas glich aus (63.). Ein Hachinger Doppelschlag schockte die Löwen. Nick Schmidt-Polex (75.) und Olumide Johnson (77.) drehten das Spiel auf 3:1. Die Sechzger gaben nicht auf. Alexander Souidi verkürzte postwendend auf 3:2 (80.). Am Ende zitterte die Spielvereinigung den knappen Derby-Sieg über die Zeit.
Wahnsinn in Regensburg: Jahn dreht Partie per Doppelschlag
SSV Jahn Regensburg – FC Ingolstadt 04 3:2 (1:1) Ein hochemotionales Donau-Derby sahen die lediglich 50 Zuschauer in Regensburg. Die Schanzer gingen durch Faris Qadi früh in Führung (4.). Moritz Schmidt glich für den Jahn aus (19.). Nach der Pause schien Ingolstadt auf der Siegerstraße. Kevin Inacio verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2 (61.). Die Schlussphase wurde dramatisch. In der 86. Minute bekam Regensburg ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen. Erneut Schmidt blieb cool und glich zum 2:2 aus. Nur sechzig Sekunden später kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Luis Gering traf zum umjubelten 3:2-Siegtreffer (87.).