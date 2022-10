FC Bayern gegen TSV 1860: Derby kommt im Free-TV – erste Legenden bekannt Lauth, Heldt, Elber, Pizarro & Co. dabei

Am 23. Oktober bestreiten die Legenden des TSV 1860 und des FC Bayern ein Freundschaftsspiel im Olympiastadion. Das Derby wird von Sport1 im Free-TV übertragen.

München – In wenigen Tagen ist es endlich so weit. Dann hat das Warten auf ein echtes Münchner Derby ein Ende. Am 23. Oktober treffen die Legenden-Mannschaften des FC Bayern München und des TSV 1860 München im altehrwürdigen Olympiastadion aufeinander. Tickets für das Spiel, das im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der für die Olympischen Sommerspiele 1962 erbauten Spielstätte unter dem Motto `München vereint` stattfindet, sind bereits länger im Verkauf.

Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Nun gibt es auch gute Nachrichten für die Fans, die das Highlight nicht verpassen wollen, jedoch keine Möglichkeit haben, persönlich in den Olympiapark zu kommen. Denn Sport1 überträgt die Partie im Free-TV und im Livestream. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Anpfiff ist um 14:15 Uhr. Moderiert wird die Übertragung von Jochen Stutzky, Kommentator ist Markus Höhner.