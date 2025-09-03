FC Bayern droht Geldstrafe nach Pyro-Show in Memmingen

München – Sportlich hätte die Auswärtspartie beim FC Memmingen für die U23 des FC Bayern München kaum besser laufen können. Mit einem souveränen 4:1-Sieg fertigte die Mannschaft von Trainer Holger Seitz den Aufsteiger aus Memmingen ab. Mann des Spiels war dabei eindeutig Stürmer Anton Heinz. Der Neuzugang aus Aachen sorgte mit einem Viererpack fast im Alleingang für den Sieg der Münchner.

Die Auswärtsfahrt nach Memmingen ließen sich auch einige Anhänger der Roten nicht entgehen. In der Memminger Fußball-Arena sorgten sie für lautstarken Support. Einige Fans schlugen über die Stränge. Beim Stand von 2:1 starteten die Bayern-Anhänger eine Pyro-Show.

„Die Gästefans hatten zu Beginn der zweiten Halbzeit unerlaubte Pyrotechnik in der Arena abgebrannt. Laut dem Sonderbericht von Schiedsrichter Christian Knauer wurde nach Angaben des anwesenden BFV-Spiel- und Medienbeauftragten mindestens 16 Feuerwerkskörper abgebrannt. Dabei handelte sich augen- und ohrenscheinlich um Bengalos, Rauchtöpfe, aber auch Böller und Raketen“, heißt es in einer Pressemitteilung des FC Memmingen.

FC Bayern droht Geldstrafe – Fans beschmieren Toiletten im Memminger Stadion

Der Schiedsrichter unterbrach darauf kurz die Partie. Für den FC Bayern wird dies nun höchstwahrscheinlich ein Nachspiel haben. Laut Strafenkatalog sind für solche Vorkommnisse eine Geldstrafe von mindestens 3000 Euro vorgesehen. Da es sich bei den Bayern-Anhängern jedoch um Wiederholungstäter handelt, könnte die Strafe auch noch höher ausfallen. Schon im Derby gegen die SpVgg Unterhaching setzte die Münchner Fanszene Pyrotechnik ein.