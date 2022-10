FC Bayern, Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg - U11-Turnier mit Top-Klubs in Weilheim Turnier findet am 29. und 30. Oktober statt

Weilheim – Auf dem Sportgelände am Zotzenmühlweg geht am Wochenende der „GT wohnen & leben Cup“ für die Altersklasse U11 (E-Junioren) über die Bühne. 24 Mannschaften sind am Start, dazu zählen auch Gäste aus der Schweiz und Dänemark. Beginn an beiden Tagen ist um 9.30 Uhr. Am Samstag wird die Vorrunde ausgetragen, am Sonntag finden zwei Platzierungsrunden statt.

In der „Gold-Runde“ am Vormittag geht’s um den Turniersieg. In der „Silber-Runde“ am Nachmittag treffen die Teams aufeinander, die in ihrer Vorrundengruppe weiter hinten landeten. Ein Turnier mit solcher Besetzung „ist etwas absolut Einmaliges“, sagt Dieter Pausch, Vorsitzender des TSV Weilheim. Für die Ausrichtung zeichnet die Fußballabteilung um den Vorsitzenden Thomas Penzkofer und die Jugendleitung mit Stefan Fischer und Peter Wild verantwortlich. Zahlreiche Helfer aus der Sparte sind im Einsatz. Fürs leibliche Wohl am Sportplatz wird gesorgt, Parkplätze sind ausgeschildert.