FC Bayern blockiert Haching-Trainer: Wunschkandidat Seitz hängt fest

Sind hoch gespannt, was sie neue Saison f+r die SpVgg Unterhaching bereithält: (v.l.) Sportdirektor Markus Schwabl, Präsident Manni Schwabl und Pressesprecher Florian Rensch. – Foto: Robert Gasser

Die SpVgg Unterhaching startet ohne neuen Cheftrainer in die Saison. Ob Wunschkandidat Holger Seitz kommt, entscheidet der FC Bayern – Details sind noch offen.

Im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth II wird sich zeigen, in welcher sportlichen Verfassung die SpVgg Unterhaching nach einem großen personellen Umbruch in den vergangenen Wochen inklusive des Abgangs von Cheftrainer Sven Bender steckt. Zum Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern werden die Hachinger weiterhin von Interimstrainer Janek Frensch angeleitet.

Ein neuer Cheftrainer hat bis dato noch nicht zugesagt und bei Wunschkandidat Holger Seitz gibt es noch Details zu klären, um auf ein Ergebnis zu kommen. Laut SpVgg-Präsident läge das nicht in der Hand der SpVgg, sondern beim Kooperationspartner FC Bayern, dessen Amateur-Team Seitz zuletzt in der Regionalliga trainierte. Ob der Wunschkandidat überhaupt kommt, bleibt vor diesem Hintergrund mehr als offen. Die Verhandlungen mit anderen Kandidaten aus einer engeren Auswahl an Trainern sollen laut Sportdirektor Markus Schwabl bis zur Klärung erst einmal zurückgestellt werden. „Wir möchten eine Lösung, die für einen längeren Zeitraum passt, deshalb möchten wir die Wunschlösung haben“, begründet der Sportdirektor das lange Zögern.

Eine Deadline für eine geklärte Nachfolgeregelung für den derzeitigen Interimstrainer Frensch ist Präsident Manni Schwabl zufolge nach den ersten vier Spieltagen. Ebenso soll bis Ende August der Markt nach Verstärkungen mit derzeit vertragslosen Spielern sondiert werden. Aus finanzieller Sicht ist die Ausgangslage nach dem jüngsten Transfer von Eigengewächs Karim Adeyemi zumindest wieder etwas besser. Gemäß Schwabl soll eine Ausbildungsentschädigung in einer Höhe von rund 330.000 Euro fließen, die den Hachingern vom Verband zusteht.

Für den Abgang von Sven Bender zum DFB als Co-Trainer des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp ist hingegen eher keine Ausgleichszahlung zu erwarten. Grund dafür ist, dass die Hachinger den laufenden Vertrag von Bender in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst haben. Allerdings hofft Schwabl auf eine Anerkennung vom DFB, der zum wiederholten Male in den Genuss der Verpflichtung eines Haching-Trainers kommt. „Wir haben jetzt den vierten Trainer für den DFB ausgebildet. Ich hoffe, dass irgendwann auch mal ein Scheck kommt und nicht nur Unterlagen zu Auflagen für die 3. Liga“, so Schwabl augenzwinkernd.

Das Saisonziel ist angesichts des starken personellen Umbruchs offen und der SpVgg-Boss richtete den Blick schon über die Saison hinaus auf die Regionalliga-Saison 2027-2028, in der dann der Meister der Regionalliga Bayern wieder direkt in die 3. Liga und ohne Umwege über eine Relegation aufsteigt. „Ziel ist es, mittelfristig eine Basis für die 3. Liga zu haben. Das müssen wir uns aber erst erarbeiten“, so Schwabl senior.

Die Rolle von Schwabl junior für die kommende Saison ist derzeit noch offen. Der 35-Jährige wird die nächsten vier Partien nicht als Spieler dabei sein und dient vorerst als Standby-Lösung. „Wenn es nicht laufen sollte, dann wäre ich da“, beteuert der Routinier, der sein Kapitänsamt an Alex Winkler abgegeben hat. Hoffnungen ruhen auf Stürmer Cornelius Pfeiffer. „Da kann man auch viel Entwicklung erwarten“, so Markus Schwabl. Nachverpflichtungen sind möglich, unter Umständen mit Routinier Manuel Stiefler, der unabhängig von der offenen Vertragssituation aktuell verletzungsbedingt ohnehin ausfallen würde.

Gegen Fürth II gegen eine Mannschaft mit vielen hochtalentierten Fußballern und dem Ex-Hachinger Alexander Leuthard sieht sich Markus Schwabl gewappnet. „Ich erwarte ein intensives Spiel“, so Schwabl, der unter Umständen bei Fürth mit der einen oder anderen Unterstützung aus dem Zweitligakader der Kleeblättler rechnet, dem unter anderem die beiden Ex-Hachinger Aaron Keller sowie Leander Popp angehören.