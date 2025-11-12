Jihad Boutakhrit wurde beim FC Bayern Alzenau bis auf Weiteres suspendiert. – Foto: Imago Images

FC Bayern Alzenau greift hart durch & suspendiert Jihad Boutakhrit Für die Unterfranken geht in der Regionalliga Südwest am kommenden Samstag eine zähe Vorrunde zu Ende

Für den FC Bayern Alzenau geht am kommenden Wochenende die Vorrunde in der Regionalliga Südwest zu Ende. Der Aufsteiger aus Unterfranken tut sich erwartet schwer und konnte bislang nur neun Punkte einfahren. Das reicht nur für den vorletzten Tabellenplatz. Sieben Punkte sind die Nichtabstiegsplätze mittlerweile schon entfernt. In diesen Tagen sorgt zusätzlich eine Personaltentscheidung für Unruhe...

Was war passiert? Bei der extrem dünnen Vorstellung beim FSV Frankfurt am 1. November, als die Alzenauer bereits zur Pause hoffnungslos mit 0:4 im Hintertreffen lagen, hat sich Jihad Boutakhrit zu einem folgenschweren Seitenhieb gegen seinen Teamkollegen Timucin Sen hinreißen lassen. "So schlecht, so schlecht. Dass der überhaupt auf dem Platz steht." Hätte sich das der 25-Jährige nur gedacht, wäre es halb so schlimm gewesen. Stattdessen sprach er es laut aus, und zu seinem Pech bekamen die abwertende Einschätzung nicht nur viele Zuschauer auf der Tribüne, sondern auch die Alzenauer Bank um Cheftrainer Kreso Ljubicic mit. Der griff nun hart durch und suspendierte Boutakhrit kurzerhand. Bis auf Weiteres wird der Offensivmann in der U23 der Alzenauer auflaufen. Wie es in Zukunft weitergeht, ist noch offen.