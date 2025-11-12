FC Bayern Alzenau greift hart durch & suspendiert Jihad Boutakhrit

Für den FC Bayern Alzenau geht am kommenden Wochenende die Vorrunde in der Regionalliga Südwest zu Ende. Der Aufsteiger aus Unterfranken tut sich erwartet schwer und konnte bislang nur neun Punkte einfahren. Das reicht nur für den vorletzten Tabellenplatz. Sieben Punkte sind die Nichtabstiegsplätze mittlerweile schon entfernt. In diesen Tagen sorgt zusätzlich eine Personaltentscheidung für Unruhe...
Was war passiert? Bei der extrem dünnen Vorstellung beim FSV Frankfurt am 1. November, als die Alzenauer bereits zur Pause hoffnungslos mit 0:4 im Hintertreffen lagen, hat sich Jihad Boutakhrit zu einem folgenschweren Seitenhieb gegen seinen Teamkollegen Timucin Sen hinreißen lassen. "So schlecht, so schlecht. Dass der überhaupt auf dem Platz steht." Hätte sich das der 25-Jährige nur gedacht, wäre es halb so schlimm gewesen. Stattdessen sprach er es laut aus, und zu seinem Pech bekamen die abwertende Einschätzung nicht nur viele Zuschauer auf der Tribüne, sondern auch die Alzenauer Bank um Cheftrainer Kreso Ljubicic mit. Der griff nun hart durch und suspendierte Boutakhrit kurzerhand. Bis auf Weiteres wird der Offensivmann in der U23 der Alzenauer auflaufen. Wie es in Zukunft weitergeht, ist noch offen.
Eine Rückkehr in den Regionalliga-Kader ist nicht ausgeschlossen, wie Ljubicic gegenüber dem "Kicker" verrät: "Wenn er sich einwandfrei verhält und seine Leistung bringt, kann er wieder ein Thema für das Regionalliga-Team werden." Ohne Jihad Boutakhrit konnten die Alzenauer am vergangenen Wochenende zumindest ihre Niederlagenserie stoppen. Gegen den FC 08 Homburg gab`s zuhause ein 1:1-Unentschieden. Ein erneuter Punktgewinn wäre zum Abschluss der Vorrunde am kommenden Wochenende allerdings eine große Überraschung. Die Alzenauer reisen nämlich zu Tabellenführer SGV Freiberg. Beim ambitionierten Klub aus dem Großraum Stuttgart sind die Unterfranken klarer Außenseiter.